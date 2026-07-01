Condenaron a un expolicía federal por usurpar un terreno del Estado en El Cadillal

Durante el debate, la representante del Ministerio Público explicó que el acusado avanzó sobre el sector noreste del terreno, donde desplazó el alambrado perimetral y ocupó una superficie de 443 metros cuadrados. Según la acusación, aprovechó que los cuidadores residían en el sector sur del inmueble, a unos 193 metros de distancia, utilizando como medio comisivo la clandestinidad.