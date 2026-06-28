Liga Tucumana: Experimental, Ateneo, Concepción FC y Graneros terminaron primeros

Grupo D

Ateneo Parroquial Alderetes derrotó 2 a 0 a Bella Vista con goles de Santiago Ledesma y Gonzalo Reyes y, bajo la conducción de Leandro Fligman, se quedó con la cima de la zona. De esta manera, sumó 25 puntos de los últimos 27. San Fernando venció 1 a 0 a Santa Lucía FC con un penal convertido por Walter Reston, mientras que el clásico fue para Almirante Brown, que superó por la mínima a San Pablo con un gol de Alejo Distaulo, resultado que le permitió finalizar segundo a un punto del "Expreso del Este". Clasificaron además San Fernando, Bella Vista y Famaillá (este último como uno de los mejores quintos).