Liga Tucumana: Experimental, Ateneo, Concepción FC y Graneros terminaron primeros

Resumen para apurados
- Experimental, Ateneo, Concepción FC y Graneros lideraron sus grupos en la última fecha del torneo de la Liga Tucumana, clasificando directo a la siguiente fase de playoffs.
- La jornada del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" definió cuatro de las seis zonas tras victorias clave y algunos partidos suspendidos que resolverá el Tribunal de Disciplina.
- Los cuatro líderes evitarán disputar la fase previa del certamen, mientras se espera la definición de los grupos B y C durante la semana para completar el cuadro de clasificados.
Se disputó gran parte de la última fecha de la fase inicial del torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol que dejó a Experimental, Ateneo Parroquial Alderetes, Concepción FC y Graneros como líderes de sus respectivos grupos. De esta manera, los cuatro equipos clasificaron directamente a la siguiente instancia de los playoffs y evitarán disputar la fase previa. Aún resta definirse quiénes ocuparán el primer lugar en los grupos B y C, cuyos encuentros se jugarán entre semana.
Grupo A
Experimental se quedó con el primer puesto al vencer como local a San José por 2 a 0, con goles de Agustín Navarro y Nahuel Vega. El equipo dirigido por Ariel Valdez y Leandro Herrera aprovechó el empate sin goles entre Central Norte y Famaillá, en el duelo interzonal, para terminar como líder por un punto de diferencia.
En el resto de la jornada, Villa Mitre aseguró el cuarto lugar tras derrotar 1 a 0 a Juventud Unida con un tanto de Juan Pablo Pistán. Además, Talleres superó 1 a 0 a All Boys gracias a un gol en contra de Iván Valdez y finalizó tercero.
Grupo D
Ateneo Parroquial Alderetes derrotó 2 a 0 a Bella Vista con goles de Santiago Ledesma y Gonzalo Reyes y, bajo la conducción de Leandro Fligman, se quedó con la cima de la zona. De esta manera, sumó 25 puntos de los últimos 27. San Fernando venció 1 a 0 a Santa Lucía FC con un penal convertido por Walter Reston, mientras que el clásico fue para Almirante Brown, que superó por la mínima a San Pablo con un gol de Alejo Distaulo, resultado que le permitió finalizar segundo a un punto del "Expreso del Este". Clasificaron además San Fernando, Bella Vista y Famaillá (este último como uno de los mejores quintos).
Grupo F
Graneros, ya clasificado con varias fechas de anticipación como primero, concluyó esta etapa tras igualar 0 a 0 en su visita a Deportivo Marapa. Este último se metió como cuarto. El clásico entre San Lorenzo y Santa Ana también terminó sin goles.
Por su parte, Jorge Newbery consiguió una gran victoria como visitante al imponerse 4 a 2 sobre Deportivo Llorens. Los goles del ganador fueron obra de Luis Juárez, Fabricio Soria, Benjamín Arroyo y Rodrigo Depósito, mientras que José Ortiz marcó los dos tantos del conjunto local. Finalmente, Sportivo Trinidad y Deportivo Aguilares igualaron 1 a 1. Los cuatro clasificados de la zona fueron Graneros, Jorge Newbery, Deportivo Aguilares y Deportivo Marapa.
Grupo E
Concepción FC le ganaba 1 a 0 a Santa Rosa en León Rougues, con un gol de penal de Facundo Alarcón. De esta manera, los Cuervos del Sur se estaban asegurando el primer puesto, pero una bomba de estruendo afectó a un compañero y el partido se suspendió. Ahora el Tribunal de Disciplina determinará la sanción, aunque todo indica que se le dará por ganado a Concepción FC.
En Monteros, Ñuñorco goleó a San Ramón por 3 a 0 con goles de Lucas Naranjo (de penal), Agustín González y Lucas Lazarte, y se quedó con el segundo lugar.
Por su parte, el clásico entre Unión Simoca (ya clasificado como tercero) y Alto Verde se suspendió a los 35 minutos de la primera parte, cuando el árbitro Juan José Sotelo decidió cobrar un penal a favor de Unión y el plantel de Alto Verde optó por retirarse. Hasta ese momento, el local ganaba 2 a 1 con goles de Braian Zenteno y Lautaro Lobo, mientras que Francisco Serrano había anotado para los laguneros.
Finalmente, Azucarera Argentina (que terminó cuarta) igualó 2 a 2 con La Providencia. Diego Albornoz y Patricio Uribio marcaron para el local, mientras que Jesús Cocha Flores y Nahuel Brizuela convirtieron para la visita.