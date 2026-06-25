Liga Tucumana: arranca la maratón de partidos que definirá los boletos directos a octavos

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana define en Tucumán desde este fin de semana los clasificados directos a octavos del Torneo Apertura para evitar que los equipos pasen por la fase de playoffs.
- El torneo entra en su fase decisiva con Deportivo Graneros como único clasificado directo. Las demás zonas juegan partidos clave y pendientes para definir las posiciones.
- Esta serie de partidos definirá el cuadro hacia el título. Quedar puntero será clave, ya que los escoltas deberán arriesgar su permanencia en un duro playoff a partido único.
La fase regular del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol ingresa en su tramo decisivo. Con varias fechas por completar, encuentros pendientes en algunos grupos y numerosos equipos separados por pocos puntos, durante los próximos días comenzará a definirse el cuadro de los 26 equipos que seguirán en carrera por el título.
El sistema de competencia establece que clasificarán a los playoffs los cuatro primeros de cada una de las seis zonas, además de los dos mejores quintos. Sin embargo, la lucha no pasa únicamente por conseguir un lugar entre los clasificados.
Los seis líderes de grupo obtendrán una ventaja fundamental: avanzarán directamente a los octavos de final. En cambio, los otros 20 equipos deberán disputar una llave eliminatoria a partido único en cancha neutral y, en caso de empate, avanzará el mejor ubicado durante la fase regular.
Hasta el momento, solamente Social y Deportivo Graneros consiguió asegurarse el primer puesto de su zona F con anticipación. Los orientados por Hugo Corbalán sumaron 32 puntos y se transformó en el primer equipo clasificado directamente a los octavos de finales el Torneo Apertura "Martín Macheta Robles". Y este domingo el "Cocodrillo" visitará a Deportivo Marapa (16). En tanto Deportivo Aguilares y Jorge Newbery ya están clasificados. Falta definirse el cuarto lugar. Deportivo Aguilares (23) visitará a Sportivo Trinidad (5), Jorge Newbery (22) enfrentará a Deportivo Llorens (17), mientras que San Lorenzo (13) recibirá a Santa Ana (16).
Grupo E: Concepción FC y Nuñorco protagonizan una definición apasionante
La actividad comenzará el sábado desde las 16 con una fecha que puede resultar decisiva para el Grupo E. Concepción FC lidera con 25 puntos y visitará a Santa Rosa (11), mientras que Nuñorco (24), su escolta inmediato, recibirá a San Ramón (16). Ambos llegan separados por apenas una unidad y pelean por el liderazgo de la zona, ya clasificados igual a los play offs junto a Unión Simoca. La programación se completará con Unión Simoca (19) frente a Alto Verde (14) y La Providencia (15) ante Azucarera Argentina (18).
Grupo A tres equipos quieren llegar a ser el mejor.
La definición del Grupo A promete ser una de las más cerradas del campeonato este domingo desde las 16 por el primer lugar. Ya están clasificados Central Norte, Experimental y Talleres. Central Norte encabeza las posiciones con 24 puntos y visitará en el interzonal A-D a Famaillá, Experimental (23) recibirá a San José (11). Detrás aparecen Talleres (21), que visitará a All Boys (2), y Juventud Unida (20), que enfrentará a Villa Mitre (18) en un duelo directo por los puestos de arriba.
Grupo D: cuatro candidatos pelean por el primer lugar.
Ateneo Parroquial Alderetes lidera con 24 puntos, aunque apenas un punto detrás aparece Almirante Brown (23). Más atrás se ubican Bella Vista (22) y San Fernando (21).
El duelo entre Ateneo y Bella Vista aparece como uno de los partidos más importantes del fin de semana, mientras que Almirante Brown recibirá a San Pablo (19) y San Fernando jugará frente a Santa Lucía FC (7). La diferencia mínima entre los candidatos garantiza una definición apasionante.
Grupo B: los pendientes pueden cambiar todo
La zona más incierta del torneo es el Grupo B, donde aún restan encuentros correspondientes a las fechas 10, 13 y 14.
Este viernes, desde las 16, Tucumán Central (15) recibirá a Sportivo Guzmán (19) por un partido pendiente de la décima fecha. Ese día por la fecha 13, desde las 17, San Antonio (13) enfrentará a Atlético Tucumán (18). La actividad continuará el lunes con dos compromisos claves: Tucumán Central frente a San Martín (22) y Atlético Tucumán ante Amalia (12). La última jornada, prevista para el jueves 2 de julio, tendrá encuentros decisivos como San Martín ante Sportivo Guzmán, el clásico entre Amalia y Tucumán Central y Argentinos del Norte frente a Atlético Tucumán.
Por el momento, San Martín lidera con 22 puntos, aunque varios equipos todavía pueden modificar el orden de la tabla.
Grupo C: todos llegan con posibilidades
La definición también se encuentra abierta en el Grupo C.
Atlético Concepción encabeza las posiciones con 24 unidades, seguido por Unión del Norte y Garmendia FC, ambos con 21. Los tres ya están en los play offs. Falta saber quien será el cuarto.
Este sábado desde las 16, disputará el interzonal pendiente entre Argentinos del Norte (14) y Unión del Norte (21). El equipo dirigido por Mauricio Galván llega motivado luego de ganar el clásico frente a Garmendia FC por 1 a 0, con gol de Agustín Navarro, de penal y sabe que una victoria le permitirá alcanzar la cima de la tabla.
La última fecha prevista para el miércoles 1 de julio promete emociones fuertes con tres encuentros determinantes: San Lorenzo de Delfín Gallo (12) ante San Juan (20), Garmendia FC (21) frente a Atlético Concepción (24) y Unión del Norte (21) contra Lastenia (18).
Además, Cruz Alta (5) recibirá a San Antonio (13) por el interzonal.
La carrera por el título entra en su recta final
Con Graneros como único líder confirmado en octavos de final, el resto de las zonas aún busca dueño. En juego no sólo está la clasificación a los playoffs sino también el privilegio de terminar primero y avanzar directamente a esa llave.
Los próximos días serán determinantes para definir quiénes seguirán soñando con el título y quiénes quedarán al margen de la fase decisiva del Apertura. La cuenta regresiva ya comenzó y cada partido puede modificar el destino de una temporada.
Lista de goleadores
Nicolás Rodríguez delantero de Alto Verde y sobrino del "Pulga" Rodríguez, suma 12 goles y lidera la clasificación de goleadores de la Primera A.
En el segundo lugar se ubica Carlos Campos, de San Ramón, con 9, mientras que Carlos López, de Ñuñorco, completa el podio con 8.
Con 7 goles: Ignacio Cuello (Central Norte), Franco Delgado (Talleres), Santiago Valdez (San Antonio), Leonel Sir (San Martín), Daniel Corbalán (Garmendia), Iván Navarro (Unión del Norte), Agustín Fernández (Ateneo Parroquial Alderetes), Matías Vásquez y Facundo Cruz (ambos de Graneros).
Con 6 aparecen Nelson Martínez Llanos (Sportivo Guzmán), Gastón Olmos (San Juan), Alejo Distaulo (Almirante Brown), Exequiel Narese (Ateneo Parroquial Alderetes), Diego Velárdez (Deportivo Aguilares), Benjamín Arroyo (Jorge Newbery) y Álvaro Silva (Deportivo Marapa).