Liga Tucumana: arranca la maratón de partidos que definirá los boletos directos a octavos

Grupo E: Concepción FC y Nuñorco protagonizan una definición apasionante

La actividad comenzará el sábado desde las 16 con una fecha que puede resultar decisiva para el Grupo E. Concepción FC lidera con 25 puntos y visitará a Santa Rosa (11), mientras que Nuñorco (24), su escolta inmediato, recibirá a San Ramón (16). Ambos llegan separados por apenas una unidad y pelean por el liderazgo de la zona, ya clasificados igual a los play offs junto a Unión Simoca. La programación se completará con Unión Simoca (19) frente a Alto Verde (14) y La Providencia (15) ante Azucarera Argentina (18).