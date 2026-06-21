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Liga Tucumana: Central Norte quedó como único puntero del Grupo A

El conjunto de barrio El Bosque derrotó 2-1 a San José y mira a todos desde arriba en su zona. Todos los resultados, grupo por grupo, de la penúltima fecha del apertura.

Liga Tucumana: Central Norte quedó como único puntero del Grupo A
Gentileza Belén Rodríguez / Prensa Central Norte
21 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Central Norte derrotó 2-1 a San José y quedó como único líder del Grupo A de la Liga Tucumana en la penúltima fecha de la fase inicial del torneo Apertura.
  • El equipo de Walter Molina logró su cuarto triunfo consecutivo con goles de Prado y Rojas, revirtiendo un partido clave en el tramo definitivo del campeonato provincial.
  • A solo una fecha del cierre de la fase inicial, Central Norte se consolida para pelear el título, mientras el resto de las zonas definen sus clasificados a los playoffs.
Resumen generado con IA

Central Norte alcanzó la cima en soledad del Grupo A del torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol al derrotar por 2 a 1 a San José, en la continuidad de la 13ª y penúltima fecha de la fase inicial.

El conjunto dirigido por Walter Molina consiguió su cuarta victoria en forma consecutiva y llegó a los 24 puntos gracias a los goles de Matías Prado y Lautaro Rojas. Para San José había abierto el marcador Carlos Cansino.

Por el mismo grupo, en Tafí Viejo, Villa Mitre (20) superó a All Boys (2) por 2 a 1. Los tantos del ganador fueron convertidos por Jonathan Rodríguez y Facundo Di Clemente. Por su parte, Juventud Unida (20) superó a  Talleres (21) por 1 a 0 con gol de Yoel Rodríguez.

Por el Grupo B, el líder San Martín y Argentinos del Norte igualaron 2 a 2. Para los "sagrados" anotaron Agustín Lazarte y Juan González, mientras que los "santos" reaccionaron a tiempo con Thiago Ligerón y Enzo Cejas.

En el Grupo C, Atlético Concepción (23) el puntero le ganó con autoridad a San Lorenzo de Delfín Gallo (12) por 3 a 0, gracias a un doblete de Mauricio Miranda y otro tanto de Santiago Bazán. En tanto, Lastenia (18) aplastó a Cruz Alta (4) por 4 a 0 con dos de Juan Chávez y otro par de Santiago Corbalán. Por su lado, San Juan (20) le ganó a Garmendia FC (21) por 1 a 0 con gol de Benjamín Bustos.

Bella Vista festejó y Almirante Brown mantuvo la punta

Por el Grupo D, Bella Vista (22) consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar a Famaillá (20) por 3 a 1. Abel Olmos marcó por duplicado y Ramiro Mercado completó la cuenta para el vencedor, mientras que Brahian Núñez descontó para el “Fama”.

Por su parte, el líder Almirante Brown (23) igualó sin goles en su visita a Santa Lucía FC (7). Además, San Fernando (21) pisó fuerte fuera de casa y venció como visitante a San Pablo (19) por 1 a 0, con anotación de Bruno Díaz.

Concepción FC manda en el Grupo E

Concepción FC se consolidó como único líder de la zona al superar por 2 a 0 a La Providencia. Nicolás Roldán y Ramón Cisneros anotaron para los “Cuervos”, que llegaron a los 25 puntos bajo la conducción de Mario Suárez.

Muy cerca se mantiene Ñuñorco, escolta con 24 unidades, luego de golear como visitante a Alto Verde por 3 a 0 con tantos de Carlos López, Sebastián Luna y Agustín González. En los otros encuentros del grupo, Azucarera Argentina (18) superó a Unión Simoca (19) por 3 a 0 con goles de José Domínguez, Franco Calderón y Patricio Uribio, mientras que San Ramón (16) hizo lo propio con Santa Rosa (11) por 1 a 0 con gol de Jeremías Miranda.  

Graneros, el mejor de la fase inicial

En el Grupo F, Graneros presentó un equipo alternativo y aun así vapuleó por 5 a 0 a Deportivo Llorens. Los goles fueron convertidos por Martín Pedraza (de penal), Genaro Suárez, David Córdoba, Alejandro Medina (de penal) y Simón Avellaneda.

Con 32 puntos, los “Cocodrilos” son el equipo con mejor rendimiento de toda la fase inicial. 

Por último, Deportivo Aguilares goleó a San Lorenzo de Santa Ana por 4 a 0 y llegó a las 23 unidades gracias a las firmas de Carlos Gauna, Ignacio Espíndola y un doblete de Santiago Díaz. En el cierre del grupo, Santa Ana (16) le ganó a Deportivo Marapa (16) por 1 a 0 con gol de Santiago Lobo, y Jorge Newbery (22) superó a Sportivo Trinidad (5) por 3 a 1 con festejos de Bruno López y Benjamín Arroyo en dos ocasiones. (Producción periodística: Carlos Oardi).

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