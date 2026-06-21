Liga Tucumana: Central Norte quedó como único puntero del Grupo A

En el Grupo C, Atlético Concepción (23) el puntero le ganó con autoridad a San Lorenzo de Delfín Gallo (12) por 3 a 0, gracias a un doblete de Mauricio Miranda y otro tanto de Santiago Bazán. En tanto, Lastenia (18) aplastó a Cruz Alta (4) por 4 a 0 con dos de Juan Chávez y otro par de Santiago Corbalán. Por su lado, San Juan (20) le ganó a Garmendia FC (21) por 1 a 0 con gol de Benjamín Bustos.