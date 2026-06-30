Thomas Müller destrozó al seleccionado alemán y llenó de elogios a Paraguay

Resumen para apurados
- Thomas Müller criticó a Alemania y elogió a Paraguay tras la histórica eliminación germana en los 16avos de final del Mundial 2026, calificando el rendimiento de vergonzoso.
- La caída en penales sumó polémica cuando Leon Goretzka rechazó patear el penal decisivo, que falló el defensor Jonathan Tah, profundizando la crisis alemana iniciada en 2018.
- Mientras Paraguay celebra un hito histórico bajo la conducción de Alfaro, la selección de Alemania enfrenta una crisis estructural y duras críticas por la falta de liderazgo.
La histórica eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 sigue generando un fuerte impacto. Mientras la Albirroja disfruta de una clasificación inolvidable, en el fútbol alemán se multiplican las críticas, con duras declaraciones de Thomas Müller y una fuerte polémica que involucra a Leon Goretzka, acusado de haberse negado a ejecutar el penal decisivo de la serie.
El primero en alzar la voz fue Müller, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y una de las grandes referencias del fútbol germano en la última década. El delantero no tuvo contemplaciones al analizar la actuación del equipo de Julian Nagelsmann y fue tajante con el rendimiento exhibido frente a Paraguay. “Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial”, afirmó.
Sin embargo, sus críticas hacia el seleccionado europeo estuvieron acompañadas de un enorme reconocimiento para el equipo de Gustavo Alfaro, que volvió a demostrar su carácter para eliminar a uno de los gigantes del fútbol mundial. “Crédito a Paraguay, han luchado por cada balón, han defendido con un corazón increíble. Han hecho que Alemania parezca ordinaria”, expresó Müller, destacando el compromiso, la intensidad y el orden táctico de una selección que continúa escribiendo una de las páginas más importantes de su historia.
El ex delantero del Bayern Múnich también realizó una dura autocrítica sobre el presente de la Mannschaft. “Alemania ha parecido lenta, predecible y completamente falta de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial”, sentenció.
Las palabras de Müller reflejan el delicado momento que atraviesa el fútbol alemán. Después de conquistar el título en Brasil 2014, Alemania no volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo. Fue eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y de Qatar 2022. Ahora sufrió un nuevo golpe al quedar eliminada en la primera ronda de eliminación directa.
Como si las críticas deportivas no fueran suficientes, en las últimas horas surgió una fuerte polémica relacionada con la definición por penales. Según informó el diario alemán BILD, Goretzka rechazó en dos oportunidades ejecutar el sexto penal de la serie, el disparo que terminó siendo decisivo.
La secuencia fue captada por los micrófonos de la Spidercam. Joshua Kimmich, encargado de organizar el orden de los remates, consultó dos veces al volante si estaba dispuesto a patear. En ambas ocasiones, Goretzka respondió negativamente.
Ante esa situación, el sexto penal quedó en manos de Jonathan Tah, defensor que jamás había ejecutado un penal durante su carrera profesional. El zaguero falló su remate y la clasificación quedó en poder de Paraguay.
La situación generó una ola de cuestionamientos en Alemania, especialmente porque Goretzka, de 31 años, había manifestado recientemente su intención de convertirse en un referente para los futbolistas más jóvenes del plantel. La decisión de no asumir la responsabilidad en un momento tan determinante fue interpretada por buena parte de la prensa como una contradicción con ese liderazgo que buscaba ejercer.
Mientras Alemania intenta explicar una nueva decepción mundialista y busca responsables, Paraguay disfruta de un triunfo histórico que alimenta su ilusión.