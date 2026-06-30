Thomas Müller destrozó al seleccionado alemán y llenó de elogios a Paraguay

El primero en alzar la voz fue Müller, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y una de las grandes referencias del fútbol germano en la última década. El delantero no tuvo contemplaciones al analizar la actuación del equipo de Julian Nagelsmann y fue tajante con el rendimiento exhibido frente a Paraguay. “Esto es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de la prórroga para salvarse en un partido como este. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial”, afirmó.