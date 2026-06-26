Cuáles son los criterios para definir la clasificación de los mejores terceros a los 16avos del Mundial 2026

La ampliación del Mundial a 48 selecciones no solo incrementó la cantidad de participantes. También cambió por completo la forma de clasificar a la fase eliminatoria. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, no todos los equipos dependerán exclusivamente de terminar entre los dos primeros de su grupo. En Estados Unidos, México y Canadá 2026 habrá una segunda oportunidad: ocho de los 12 terceros avanzarán a los 16avos de final.