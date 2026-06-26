Con un celular en la mano: así fue el histórico festejo de Cabo Verde tras clasificar para enfrentar a Argentina

El pitazo final no trajo el festejo. Trajo incertidumbre. Los futbolistas de Cabo Verde sabían que habían hecho su parte con el empate 0-0 frente a Arabia Saudita, pero su destino todavía dependía de lo que ocurriera a cientos de kilómetros, en Guadalajara, donde España y Uruguay seguían jugando el otro partido del Grupo H.
No hubo vestuario ni descanso. Apenas terminó el encuentro en Houston, los integrantes de los "Tiburones Azules" permanecieron sobre el campo de juego. Formaron un pequeño círculo alrededor de un miembro de la delegación que sostenía un teléfono celular. Allí, en una pantalla diminuta, siguieron los últimos minutos del partido que definiría si la aventura mundialista continuaba o terminaba.
La escena resumía la dimensión del momento. Una selección que disputaba su primera Copa del Mundo esperaba conocer su futuro mirando un teléfono, rodeada de ansiedad y silencio.
AsÃ se enteraron los muchachos de Cabo Verde que clasificaban a 16AVOS en el PRIMER MUNDIAL de su HISTORIA.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026
Las lÃ¡grimas de los hinchas, la mamÃ¡ del arquero Vozinha celebrando en la tribunaâ¦
Momentazo. ð¨ð» pic.twitter.com/wEwnwWtlWg
Cuando llegó la confirmación de la victoria de España sobre Uruguay, la tensión desapareció de golpe. Los abrazos reemplazaron al silencio, los jugadores comenzaron a correr por el césped y la emoción invadió a un plantel que acababa de escribir la página más importante en la historia del fútbol caboverdiano.
La clasificación no fue producto de una victoria, sino de una campaña tan inesperada como sólida. Cabo Verde terminó segundo en el Grupo H después de empatar sus tres partidos. Primero sorprendió al igualar sin goles frente a España, luego protagonizó un vibrante 2-2 contra Uruguay y finalmente rescató otro punto frente a Arabia Saudita. Tres empates que, combinados con la derrota de la Celeste, alcanzaron para avanzar a los 16avos de final.
La clasificación también tuvo un valor simbólico para un plantel construido alrededor de la diáspora. La mayoría de sus futbolistas nació o se formó fuera del archipiélago y llegó a la selección gracias a una política de la federación que buscó talentos repartidos por Europa. El Mundial terminó convirtiéndose en el punto de encuentro de esas historias.
Ahora la recompensa será enfrentar al campeón del mundo. El próximo viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Cabo Verde se medirá por primera vez con Argentina. Lo hará sin la presión de las obligaciones y con la confianza de haber derribado todos los pronósticos.