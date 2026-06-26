Copa del Mundo

Con un celular en la mano: así fue el histórico festejo de Cabo Verde tras clasificar para enfrentar a Argentina

Los "Tiburones Azules" dependían del resultado entre España y Uruguay. La espera terminó con abrazos y emoción cuando se confirmó que disputarían los 16avos de final del Mundial.

Con un celular en la mano: así fue el histórico festejo de Cabo Verde tras clasificar para enfrentar a Argentina
26 Junio 2026

El pitazo final no trajo el festejo. Trajo incertidumbre. Los futbolistas de Cabo Verde sabían que habían hecho su parte con el empate 0-0 frente a Arabia Saudita, pero su destino todavía dependía de lo que ocurriera a cientos de kilómetros, en Guadalajara, donde España y Uruguay seguían jugando el otro partido del Grupo H.

No hubo vestuario ni descanso. Apenas terminó el encuentro en Houston, los integrantes de los "Tiburones Azules" permanecieron sobre el campo de juego. Formaron un pequeño círculo alrededor de un miembro de la delegación que sostenía un teléfono celular. Allí, en una pantalla diminuta, siguieron los últimos minutos del partido que definiría si la aventura mundialista continuaba o terminaba.

La escena resumía la dimensión del momento. Una selección que disputaba su primera Copa del Mundo esperaba conocer su futuro mirando un teléfono, rodeada de ansiedad y silencio. 

Cuando llegó la confirmación de la victoria de España sobre Uruguay, la tensión desapareció de golpe. Los abrazos reemplazaron al silencio, los jugadores comenzaron a correr por el césped y la emoción invadió a un plantel que acababa de escribir la página más importante en la historia del fútbol caboverdiano.

La clasificación no fue producto de una victoria, sino de una campaña tan inesperada como sólida. Cabo Verde terminó segundo en el Grupo H después de empatar sus tres partidos. Primero sorprendió al igualar sin goles frente a España, luego protagonizó un vibrante 2-2 contra Uruguay y finalmente rescató otro punto frente a Arabia Saudita. Tres empates que, combinados con la derrota de la Celeste, alcanzaron para avanzar a los 16avos de final.

La clasificación también tuvo un valor simbólico para un plantel construido alrededor de la diáspora. La mayoría de sus futbolistas nació o se formó fuera del archipiélago y llegó a la selección gracias a una política de la federación que buscó talentos repartidos por Europa. El Mundial terminó convirtiéndose en el punto de encuentro de esas historias.

Ahora la recompensa será enfrentar al campeón del mundo. El próximo viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Cabo Verde se medirá por primera vez con Argentina. Lo hará sin la presión de las obligaciones y con la confianza de haber derribado todos los pronósticos. 

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolEstados UnidosCabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi
2

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
3

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento
4

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección
5

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador
6

Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador

Más Noticias
Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: Mi sueño era verlo a Messi

Una tucumana vendió el auto para ir al Mundial y se quedó en la puerta del estadio: "Mi sueño era verlo a Messi"

Salieron a la luz los reclamos del plantel de Uruguay a Bielsa antes del choque con España

Salieron a la luz los reclamos del plantel de Uruguay a Bielsa antes del choque con España

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

El tucumano que vive desde adentro la locura de Bangladesh por la Selección: Acá más del 60% apoya a Argentina

El tucumano que vive desde adentro la locura de Bangladesh por la Selección: "Acá más del 60% apoya a Argentina"

Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador

Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Comentarios