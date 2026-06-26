Con un celular en la mano: así fue el histórico festejo de Cabo Verde tras clasificar para enfrentar a Argentina

La clasificación también tuvo un valor simbólico para un plantel construido alrededor de la diáspora. La mayoría de sus futbolistas nació o se formó fuera del archipiélago y llegó a la selección gracias a una política de la federación que buscó talentos repartidos por Europa. El Mundial terminó convirtiéndose en el punto de encuentro de esas historias.