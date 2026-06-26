Así juega Cabo Verde: fortalezas, figuras y el plan del rival de Argentina

Argentina ya sabe quién será el primer rival en el camino hacia la defensa del título. Pero detrás del nombre de Cabo Verde hay mucho más que una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Hay un equipo construido a partir de la diáspora, un entrenador que convirtió a un seleccionado modesto en protagonista del fútbol africano y una idea de juego basada en la intensidad, el orden y la velocidad para atacar.