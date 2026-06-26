Así juega Cabo Verde: fortalezas, figuras y el plan del rival de Argentina
Presión alta, orden defensivo y transiciones rápidas son las principales armas del equipo dirigido por Bubista. Con figuras como Dailon Livramento y Sidny Lopes, la selección africana buscará sorprender a la "Albiceleste" en Miami.
Argentina ya sabe quién será el primer rival en el camino hacia la defensa del título. Pero detrás del nombre de Cabo Verde hay mucho más que una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Hay un equipo construido a partir de la diáspora, un entrenador que convirtió a un seleccionado modesto en protagonista del fútbol africano y una idea de juego basada en la intensidad, el orden y la velocidad para atacar.
Los "Tiburones Azules" llegaron a los 16avos de final después de sorprender al mundo con tres empates consecutivos: primero frenaron a España, luego complicaron a Uruguay con un vibrante 2-2 y finalmente igualaron con Arabia Saudita para quedarse con el segundo puesto del Grupo H. Ahora buscarán seguir escribiendo la página más importante de su historia frente a la Selección de Lionel Scaloni.
El gran responsable de este crecimiento es Bubista. El entrenador, de 55 años, conoce como pocos el fútbol caboverdiano. Primero fue futbolista de la selección y de distintos clubes del archipiélago. Después comenzó su carrera como entrenador hasta que la Federación le dio la oportunidad de hacerse cargo del seleccionado nacional.
Los resultados no tardaron en aparecer. Clasificó a Cabo Verde a las Copas Africanas de Naciones de 2021 y 2023 -en esta última alcanzó los cuartos de final- y completó la obra consiguiendo la primera clasificación mundialista de la historia del país.
Su sello está claro. Bubista armó un equipo intenso, solidario y disciplinado tácticamente. Generalmente parte de un esquema 4-2-3-1, aunque durante los partidos suele transformarlo en un 4-1-4-1 cuando necesita asumir un rol más ofensivo. La prioridad siempre es la misma: defender con orden, recuperar rápido la pelota y salir con velocidad hacia el arco rival.
No es un equipo de posesión prolongada. Prefiere esperar el momento indicado para acelerar y aprovechar los espacios que dejan los adversarios. Esa receta le permitió competir de igual a igual contra rivales con mayor jerarquía individual durante la fase de grupos.
La gran referencia ofensiva es Dailon Livramento. El delantero de 24 años, que juega en Casa Pia de Portugal, fue decisivo durante las Eliminatorias africanas. Marcó el gol con el que Cabo Verde venció a Camerún y otro tanto clave frente a Eswatini para asegurar la clasificación al Mundial. Nacido en Rotterdam, es uno de los símbolos de una selección integrada casi por completo por futbolistas formados fuera del país.
Otra de las grandes apuestas es Sidny Lopes Cabral. Con apenas 22 años, el lateral derecho del Benfica aparece como una de las principales promesas del fútbol caboverdiano. Puede desempeñarse también como volante o extremo, combina velocidad con buena técnica y varios clubes europeos ya siguen de cerca su evolución.
En la última línea sobresale la experiencia de Roberto Lopes, un defensor nacido en Irlanda cuya historia recorrió el mundo. En 2019 fue convocado por la Federación de Cabo Verde a través de un mensaje enviado por LinkedIn. Pensó que era un correo falso, pero terminó aceptando la propuesta y hoy es uno de los líderes del plantel.
El posible equipo que enfrentará a Argentina tendría a Vozinha en el arco; Steven Moreira, Diney, Roberto Lopes y Joao Paulo en defensa; Kevin Pina y Nelson Semedo en el mediocampo; Telmo Arcanjo, Ryan Mendes y Heriberto Tavares por detrás de Livramento.
Los antecedentes recientes explican por qué Argentina no deberá confiarse. Antes del Mundial, Cabo Verde derrotó 3-0 a Serbia en un amistoso y durante las Eliminatorias dejó atrás a Camerún, una de las potencias africanas, tras una notable remontada. Aunque no logró clasificarse a la última Copa Africana de Naciones, encontró su mejor versión en el camino hacia la Copa del Mundo.
En los papeles, la selección argentina parte como favorita. Sin embargo, el equipo de Bubista ya demostró que sabe competir contra rivales de mayor peso. España y Uruguay no pudieron vencerlo. Ahora intentará sumar una nueva sorpresa frente al campeón del mundo, con una identidad futbolística definida y un grupo que encontró en la intensidad su principal fortaleza.