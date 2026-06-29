En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: Brasil, Alemania y Países Bajos buscan el pase a octavos de final

EN MARCHA. La Copa del Mundo finalizó ayer la primera fecha y los equipos se alistan para una jornada que puede ser determinante.
EN MARCHA. La Copa del Mundo finalizó ayer la primera fecha y los equipos se alistan para una jornada que puede ser determinante. FOTO TOMADA DE X.COM/FIFAWORLDCUP_ES

Probables formaciones y la grilla de TV para una jornada imperdible.

Hace 22 Min
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Canadá se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles. El equipo dirigido por Jesse Marsch logró una clasificación histórica, ya que nunca antes había alcanzado esta instancia en una Copa del Mundo y el capitán Stephen Eustáquio se convirtió en el gran héroe de la noche convirtiendo en la agonía del encuentro.

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Lo que tenés que saber

El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: Brasil-Japón, Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos.

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