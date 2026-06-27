Las certezas que se lleva Scaloni: Lo Celso levantó la mano y Argentina amplió sus variantes antes del mata-mata

La primera gran noticia fue Giovani Lo Celso. Su debut absoluto en una Copa del Mundo dejó mucho más que un golazo de tiro libre. Fue el futbolista que mejor interpretó los espacios, el que rompió líneas con mayor naturalidad y el que más veces pisó el área rival desde la segunda línea. De hecho convirtió tres veces: dos tantos fueron anulados por posición adelantada y el restante terminó siendo una obra de precisión desde una pelota parada. Además, mostró algo que Argentina había extrañado en algunos pasajes del torneo: un volante capaz de asociarse, de acelerar y de aparecer por sorpresa cerca del arco rival. Más que un buen partido, lo de Lo Celso fue una candidatura.