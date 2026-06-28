Canadá sigue soñando en el Mundial 2026: venció 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico y avanzó a octavos por primera vez

A pesar del dominio canadiense, el equipo norteamericano sufrió durante gran parte del encuentro por su falta de eficacia en los metros finales. Jonathan David desperdició una ocasión clarísima en el primer tiempo tras un córner, mientras que Tajon Buchanan tuvo el gol en sus pies antes del descanso, pero se encontró con un despeje salvador sobre la línea de Aubrey Modiba. En el complemento, Tani Oluwaseyi quedó mano a mano y fue detenido por una gran atajada de Ronwen Williams, con otra intervención defensiva decisiva de Mbekezeli Mbokazi en el rebote.