Canadá sigue soñando en el Mundial 2026: venció 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico y avanzó a octavos por primera vez

Resumen para apurados
- Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustáquio en Los Ángeles y clasificó por primera vez en su historia a los octavos de final del Mundial 2026.
- Canadá dominó el juego ante el cerrojo de Sudáfrica. Tras varias chances desperdiciadas, el gol llegó al minuto 91 y coincidió con el regreso de la estrella Alphonso Davies.
- Este triunfo histórico marca un hito para el fútbol canadiense. En octavos de final, el equipo medirá su crecimiento real al enfrentar al ganador de Países Bajos y Marruecos.
Canadá se metió en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles. El equipo dirigido por Jesse Marsch logró una clasificación histórica, ya que nunca antes había alcanzado esta instancia en una Copa del Mundo y el capitán Stephen Eustáquio se convirtió en el gran héroe de la noche convirtiendo en la agonía del encuentro.
El partido tuvo un desarrollo claro en cuanto a la propuesta: Canadá asumió el control del juego, manejó la posesión y se instaló con frecuencia en campo rival, mientras que Sudáfrica, bajo la conducción de Hugo Broos, se replegó en bloque bajo y priorizó el orden defensivo, con escasa vocación ofensiva y la intención de sostener el empate para forzar el tiempo suplementario.
A pesar del dominio canadiense, el equipo norteamericano sufrió durante gran parte del encuentro por su falta de eficacia en los metros finales. Jonathan David desperdició una ocasión clarísima en el primer tiempo tras un córner, mientras que Tajon Buchanan tuvo el gol en sus pies antes del descanso, pero se encontró con un despeje salvador sobre la línea de Aubrey Modiba. En el complemento, Tani Oluwaseyi quedó mano a mano y fue detenido por una gran atajada de Ronwen Williams, con otra intervención defensiva decisiva de Mbekezeli Mbokazi en el rebote.
Cuando el partido parecía destinado al alargue, apareció la jugada que cambió la historia. En el minuto 91, Eustáquio se convirtió en héroe: tras un centro desde la derecha y un despeje corto, el capitán controló en la medialuna del área y sacó una volea de derecha cruzada que venció al arquero Williams y desató la euforia canadiense.
En el tramo final también se produjo el esperado regreso de Alphonso Davies, quien ingresó a los 74' tras recuperarse de una lesión que lo había marginado de la fase de grupos. Su presencia aportó desequilibrio en los minutos decisivos y coincidió con el momento en el que Canadá intensificó su presión hasta encontrar el gol.
Con esta victoria, Canadá avanza por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial y ahora espera por el ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, en un desafío de mayor exigencia que pondrá a prueba la dimensión real de su crecimiento.