Belgrano avanzó con autoridad y Talleres deberá jugarse la clasificación en un tercer partido
El "Patriota" derrotó a San Lorenzo de Monte Caseros por 101 a 80, liquidó la serie por 2 a 0 y se metió en la próxima instancia de la Liga Federal. En tanto, Talleres cayó 85 a 75 frente a Hindú Club en Resistencia, la llave quedó igualada y el pase se definirá este lunes.
Resumen para apurados
- Belgrano clasificó a la siguiente fase de la Liga Federal tras vencer 101-80 a San Lorenzo en Tucumán, mientras Talleres perdió en Resistencia y definirá la serie este lunes.
- El Patriota cerró la llave por 2-0 con una gran actuación de Máximo Araujo. Por su parte, el León tucumano no pudo mantener su ventaja previa y cayó 85-75 en suelo chaqueño.
- Belgrano ya espera rival en la Interconferencia NOA-NEA, mientras que Talleres buscará el lunes ganar en Resistencia para avanzar y consolidar la presencia tucumana.
La jornada de playoffs de la Liga Federal de Básquet dejó sensaciones opuestas para los representantes tucumanos. Mientras Belgrano Cultural y Deportivo celebró una contundente victoria para sellar su clasificación a la próxima instancia de la Interconferencia NOA-NEA, Talleres de Tafí Viejo no pudo cerrar su serie en Resistencia y deberá disputar un tercer y decisivo encuentro ante Hindú Club.
En el estadio Augusto Machado, Belgrano ratificó el gran momento que atraviesa y venció con autoridad a San Lorenzo de Monte Caseros por 101 a 80 para quedarse con la serie por 2 a 0. Después de haber ganado el primer juego como visitante, el conjunto dirigido por Hugo Angelicola confirmó la diferencia mostrada en la llave con una actuación colectiva de alto nivel y ahora espera a su rival en la siguiente fase.
El "Patriota" fue superior durante gran parte del encuentro gracias a una ofensiva de alto vuelo y una defensa que logró controlar los principales argumentos del conjunto correntino. Belgrano tuvo un notable 63% de efectividad en tiros de dos puntos (30 de 47), convirtió 10 triples y dominó la lucha por los rebotes (42 a 32), números que explican buena parte de la amplia diferencia final.
La figura del encuentro fue Máximo Araujo, autor de 27 puntos, además de cuatro rebotes, cuatro asistencias y cinco recuperaciones. También brilló Ulises Amaya, quien aportó 24 unidades con una sobresaliente tarea desde el perímetro, al convertir cinco triples en siete intentos.
El funcionamiento colectivo volvió a ser uno de los puntos fuertes del equipo tucumano. Nicolás García Serventich firmó una planilla muy completa con 15 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, mientras que Saulo Bieschke dominó la pintura con 14 puntos y nueve rebotes. Entre los cuatro sostuvieron gran parte de la producción ofensiva de un Belgrano que nunca perdió el control del juego.
En San Lorenzo sobresalieron Juan Frigerio, máximo anotador con 24 puntos y ocho rebotes; Gonzalo Gerez, quien logró un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes; Benjamín López, con 15 unidades; y Leonardo Solís, que colaboró con 11 tantos. Sin embargo, el conjunto visitante nunca encontró respuestas para frenar el ritmo impuesto por el local.
Con la serie resuelta en dos partidos, Belgrano continúa alimentando la ilusión de seguir siendo protagonista en la Liga Federal y aguardará conocer a su próximo rival en la Interconferencia NOA-NEA.
La realidad fue distinta para Talleres de Tafí Viejo. El "León" cayó por 85 a 75 frente a Hindú Club en Resistencia y dejó escapar la posibilidad de definir la serie en dos encuentros. El triunfo del conjunto chaqueño igualó la llave 1 a 1 y obligó a disputar un tercer partido.
El equipo tucumano tuvo nuevamente como principal referencia ofensiva a su capitán, Cristian Soria, quien convirtió 24 puntos. También realizaron un importante aporte Conrado Echevarría, con 17 unidades; Jerónimo Solórzano, con 15; y Pablo Walter, que terminó con 12 puntos. No obstante, Hindú hizo pesar la localía, encontró respuestas en los momentos decisivos y estiró la definición.
Ahora toda la expectativa estará puesta en el encuentro de este lunes, nuevamente en Resistencia, donde Hindú y Talleres protagonizarán el tercer y definitivo juego de la serie. El ganador avanzará a la próxima instancia de la Liga Federal y se sumará a Belgrano como representante tucumano entre los mejores de la Interconferencia NOA-NEA.