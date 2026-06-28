Belgrano avanzó con autoridad y Talleres deberá jugarse la clasificación en un tercer partido

En el estadio Augusto Machado, Belgrano ratificó el gran momento que atraviesa y venció con autoridad a San Lorenzo de Monte Caseros por 101 a 80 para quedarse con la serie por 2 a 0. Después de haber ganado el primer juego como visitante, el conjunto dirigido por Hugo Angelicola confirmó la diferencia mostrada en la llave con una actuación colectiva de alto nivel y ahora espera a su rival en la siguiente fase.