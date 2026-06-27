Belgrano y Talleres buscan el boleto a los cuartos de final de la Liga Federal

Los orientados por Hugo Angelicola dio uno de los grandes golpes de la fase al vencer como visitante a San Lorenzo de Monte Caseros por 100 a 89, en un partido que necesitó tiempo suplementario para definirse. El equipo tucumano mostró carácter para recuperarse en un escenario complicado y quedó a un triunfo de avanzar entre los ocho mejores de esta instancia nacional.