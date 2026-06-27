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Belgrano y Talleres buscan el boleto a los cuartos de final de la Liga Federal

Los representantes tucumanos disputarán este domingo el segundo punto de sus llaves de octavos; si ganan, abrocharán la clasificación sin necesidad de ir a un tercer juego.

Foto: Lourdes Corbalán / Prensa Belgrano
Foto: Lourdes Corbalán / Prensa Belgrano
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Belgrano y Talleres de Tucumán buscan este domingo avanzar a cuartos de la Liga Federal de básquet al disputar el segundo juego de octavos tras ganar sus primeros partidos.
  • Ambos equipos ganaron el primer punto: Belgrano venció de visitante a San Lorenzo y Talleres derrotó de local a Hindú. Si hoy pierden, jugarán un partido de desempate el lunes.
  • Una victoria de ambos clubes consolidará el gran momento del básquet tucumano a nivel nacional, dejándolos un paso más cerca de pelear por el ascenso a la siguiente categoría.
Resumen generado con IA

El básquet tucumano afrontará este domingo una jornada que puede marcar un nuevo paso en la Liga Federal 2026. Belgrano Cultural y Deportivo y Talleres de Tafí Viejo disputarán el segundo juego de sus respectivas series de octavos de final interconferencia NOA–NEA con la posibilidad de conseguir la clasificación a los cuartos de final.

Ambos representantes provinciales llegan con ventaja luego de imponerse en el primer encuentro y ahora intentarán aprovechar ese envión para cerrar las llaves sin necesidad de un tercer partido.

Los orientados por Hugo Angelicola dio uno de los grandes golpes de la fase al vencer como visitante a San Lorenzo de Monte Caseros por 100 a 89, en un partido que necesitó tiempo suplementario para definirse. El equipo tucumano mostró carácter para recuperarse en un escenario complicado y quedó a un triunfo de avanzar entre los ocho mejores de esta instancia nacional.

La victoria fuera de casa le permitió además invertir la presión. Ahora tendrá la oportunidad de definir la serie con el respaldo de su público, sabiendo que una nueva victoria le permitirá seguir en carrera por el ascenso.

También Talleres de Tafí Viejo dio un paso importante al derrotar a Hindú Club por 95 a 89. El conjunto taficeño hizo valer su localía en el primer duelo y buscará repetir la actuación para evitar que la serie se extienda.

En ambos casos el panorama es claro: si Belgrano y Talleres ganan este domingo, asegurarán su clasificación a los cuartos de final. En cambio, si San Lorenzo o Hindú logran igualar las respectivas series, la definición quedará para un tercer y decisivo encuentro que se jugará el lunes.

La instancia interconferencia reúne a los mejores equipos cuatros del NOA y del NEA en una fase de eliminación directa, donde cada partido adquiere un valor determinante. Superar esta llave significará un paso más hacia la pelea por el ascenso y consolidará el protagonismo que los equipos tucumanos vienen mostrando a lo largo de la temporada.

La expectativa es alta entre los aficionados locales. Tanto Belgrano como Talleres han construido campañas sólidas y llegan a este compromiso con la confianza que otorga haber ganado el primer punto de la serie. Sin embargo, saben que en los playoffs no hay margen para relajarse y que enfrente tendrán rivales obligados a ganar para mantenerse con vida.

El domingo puede convertirse en una jornada histórica para el básquet tucumano. Si ambos equipos cumplen con el objetivo, la provincia tendrá dos representantes en los cuartos de final de la Liga Federal, ratificando el crecimiento deportivo de sus clubes y el buen momento que atraviesa la disciplina en el ámbito local.

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