La búsqueda de la identidad y la lealtad con uno mismo

- Produce un cruce entre música, palabra y silencio que permite construir una poética. En teatro cada elemento tiene un sentido dramático y simbólico que tiende a buscar al espectador, y la música no es para ornamentar sino para establecer un lenguaje dramático autónomo que amplíe las posibilidades expresivas del teatro. La música es capaz de transformar la acción escénica en una experiencia emocional y simbólica; además, permite expresar emociones con una profundidad que el lenguaje hablado a veces no logra. Un personaje puede ocultar sus sentimientos en el diálogo, pero la música revelará ese mundo interior. Desde lo teatral, una canción puede funcionar como expansión del conflicto y el espectador no solo comprenderá una emoción: la experimentará sensorialmente. Esas razones me hacen amar al musical, un género que tiene muchos desafíos y dificultades, pero que genera también adhesión popular.