“Íntimas”: un concierto ritual en el Virla para escuchar la fuerza de la voz femenina
Las artistas, Timna Comedi y Caro Tapia se presentan mañana en el centro cultural con una propuesta que une canto, poesía, danza y raíz folclórica. Una experiencia colectiva que parte de la música y se expande hacia otros lenguajes.
Resumen para apurados
- Las cantautoras Timma Comedi y Caro Tapia presentarán mañana el concierto 'Íntimas' en el Centro Cultural Virla de Tucumán para reivindicar la fuerza de la voz femenina.
- El espectáculo, gestado durante dos meses por un colectivo de mujeres, combina música de raíz folclórica, poesía y danza en busca de un encuentro sensible y cercano.
- La propuesta busca conmover y transformar al espectador, consolidando redes de contención y creación artística multidisciplinar entre mujeres de la región.
El canto puede ser una forma de encuentro, una memoria que vuelve al cuerpo o un puente entre historias personales. Desde esa búsqueda nace “Íntimas, concierto ritual”, la propuesta que reunirá mañana a Timna Comedi y Caro Tapia en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). La función será a las 20 y tendrá como eje la fuerza de la voz femenina en toda su profundidad.
Las artistas se presentan como dos compositoras, cantantes e investigadoras de la voz que confluyen en una experiencia atravesada por la belleza, la resonancia y la transformación a través del canto. El espectáculo contará con la participación de Ana Giuffré, en canto; Nina Lou, en canto con caja; Vico Cornet, en poesía; "Labranza", banda de mujeres sikuris; y Wara Tejerina, en danza.
Las entradas cuestan $20.000 o dos por $30.000 (anticipadas). Se consiguen en la boletería del Virla y en la página web del centro cultural.
Una experiencia cercana
La propuesta no se apoya solo en el formato de concierto. También busca construir un clima sensible, compartido y colectivo. “Íntimas es una propuesta que nace de las ganas de tener un encuentro cercano a través de la música. La idea trasciende el hecho de que seamos dos compositoras. Hay un encuentro porque somos mujeres, porque somos madres y porque somos personas que tienen un universo estético y musical en común”, explicaron.
En ese cruce aparece la palabra ritual. No como una definición cerrada, sino como una forma de nombrar aquello que sucede cuando la música convoca a la escucha, al cuerpo y a la memoria. “En la música de Caro y en la mía aparece la búsqueda de generar una especie de paisaje sonoro con un contenido afectivo. Por eso, la palabra ritual viene a explicar un poco de dónde nace la idea de Íntimas”, agregó Comedi.
Las canciones también tienen un origen reservado. “Creo que el cuerpo de las canciones que componen nuestros repertorios nace de lugares muy íntimos, incluso secretos. Venimos a compartir eso y la verdad es que las canciones dialogan de una forma muy natural”, sostuvo Comedi.
Raíces y paisajes sonoros
El concierto recorrerá distintos lenguajes musicales. Tapia advirtió que no resulta sencillo encerrar la propuesta dentro de un solo género. “Para las personas que componemos música nueva es muy difícil responder por la demarcación de un género. Pero sí me animaría a pensar que nuestras músicas tienen una búsqueda de raíz folclórica. En cada una se nota la identidad que trae”, señaló.
En el caso de Comedi, esa identidad está marcada por una biografía multicultural. “Vengo del Mediterráneo. Tengo una vida muy multicultural y es imposible que eso no aparezca en las canciones. Pero creo que lo que prevalece es la raíz folclórica, sea folclore argentino o folclore de otro lugar”, afirmó.
La artista nació en Israel, se crió en Brasil, tiene padre tucumano y madre porteña. Ese recorrido también se filtra en su manera de componer. “Creo que tiene que ver con mi forma natural de expresarme. Yo hablo siempre mezclando idiomas. En mi familia eso pasa y creo que lo mismo me ocurre con los lenguajes musicales. Siempre se infiltran ritmos brasileños o escalas orientales. También está el latido del folclore argentino que me atraviesa. Eso se puede escuchar en distintas canciones o incluso dentro de una misma canción”, describió.
"El tejido colectivo de mujeres"
“Íntimas” también se define desde una trama de mujeres. Ambas sostuvieron que la propuesta parte de una disponibilidad afectiva que aparece en el trabajo compartido. “Hay un deseo muy grande, o más que un deseo, diría que hay una realidad: encontramos en lo femenino una frecuencia afectiva y una disponibilidad de la presencia y de los cuidados. Eso no quiere decir que no pueda suceder con varones, porque claro que sí sucede, pero entre mujeres aparece más a mano”, dijeron.
Tapia vinculó esa experiencia con el modo en que se armó el espectáculo. “Esto se fue entretejiendo entre distintas artistas de Tucumán, que tomaron el espectáculo con mucha disponibilidad, buena onda y amorosidad. Entonces, más que una causa, fue una consecuencia. El propio tejido colectivo de mujeres llamó al concierto”, afirmó.
La maternidad, los cuidados, la amistad y la escena aparecen como parte de una misma conversación artística. “Pensamos que hay cosas tan íntimas que a veces no son compartidas y sentimos la necesidad de ponerle palabras, de ponerle música y de generar una experiencia para que todas podamos resonar, sentirnos parte y saber que no estamos solas”, expresó Tapia.
El show demandó cerca de dos meses de desarrollo y producción. Para las artistas, el objetivo es que el público no atraviese la noche como una función más. “Me gustaría que las personas salgan en un estado de conmoción artística. Que algo les toque una fibra, que les dispare un recuerdo y que algo en su cuerpo quede vibrando con todo lo que estamos haciendo”, dijo Tapia.
Y concluyó: “También me gustaría que haya una transformación, que no salgan como entraron. El tejido de mujeres que pare una obra multidisciplinaria, con tantos lenguajes artísticos compartidos, también es una forma de decirle al mundo que esto existe. Y de inspirar a crear y estar en movimiento desde los tejidos humanos”.