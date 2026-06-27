“Íntimas”: un concierto ritual en el Virla para escuchar la fuerza de la voz femenina

"El tejido colectivo de mujeres"

“Íntimas” también se define desde una trama de mujeres. Ambas sostuvieron que la propuesta parte de una disponibilidad afectiva que aparece en el trabajo compartido. “Hay un deseo muy grande, o más que un deseo, diría que hay una realidad: encontramos en lo femenino una frecuencia afectiva y una disponibilidad de la presencia y de los cuidados. Eso no quiere decir que no pueda suceder con varones, porque claro que sí sucede, pero entre mujeres aparece más a mano”, dijeron.