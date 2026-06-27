Horas decisivas para Manuel Adorni: presentaría su renuncia antes del partido de Argentina

Los rumores sobre la posible renuncia llegan después de varios meses de respaldo explícito del presidente Javier Milei y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, pese al avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y a la creciente presión de la oposición y de sectores aliados para que abandone el cargo.