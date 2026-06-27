Horas decisivas para Manuel Adorni: presentaría su renuncia antes del partido de Argentina

Resumen para apurados
- Manuel Adorni presentaría su renuncia como jefe de Gabinete ante Javier Milei hoy en Olivos, debilitado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
- La renuncia se gestó tras meses de desgaste judicial y el reciente cambio de vocero. Se anunciaría antes del partido de Argentina para amortiguar el impacto político.
- Diego Santilli se perfila como el principal sucesor en la Jefatura de Gabinete. El cambio clave busca reorganizar el gobierno y atenuar el impacto de la crisis oficialista.
Las versiones sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación crecen con el correr de las horas. Según fuentes oficiales, la renuncia del funcionario sería comunicada cerca de las 19, poco antes del partido de la Selección argentina.
Los rumores sobre la posible renuncia llegan después de varios meses de respaldo explícito del presidente Javier Milei y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, pese al avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y a la creciente presión de la oposición y de sectores aliados para que abandone el cargo.
La salida también se produciría pocos días después del debut de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en una decisión que buscó separar la comunicación oficial de la situación judicial que atraviesa Adorni.
En las últimas horas, además, se produjo un cambio en el discurso presidencial. Durante una conferencia en Madrid, Milei sostuvo que considera inocente a Adorni, aunque por primera vez admitió que lo removerá si la Justicia determina que existieron hechos de corrupción. Dentro del oficialismo, esa declaración fue interpretada como una señal de que la continuidad del ministro coordinador dejó de estar garantizada.
En la Casa Rosada esperan una definición
En el Gobierno esperan que finalmente se alcance una definición política. Distintas fuentes oficiales consultadas por el portal Ámbito habían adelantado que la continuidad de Adorni resulta cada vez más difícil de sostener, luego de que las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales pasaran a dominar la agenda pública y condicionaran el funcionamiento del Ejecutivo.
Mientras tanto, el oficialismo ya trabaja sobre un eventual reemplazo. El nombre de Diego Santilli aparece como el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete si finalmente se concreta la salida de Adorni. El actual ministro del Interior reúne consenso dentro del Gobierno y mantiene una relación política fluida con el Presidente.