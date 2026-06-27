Política

Horas decisivas para Manuel Adorni: presentaría su renuncia antes del partido de Argentina

El jefe de Gabinete espera un posible encuentro con Javier Milei en Olivos antes de definir su futuro. ¿Quién sería su eventual reemplazo?

MANUEL ADORNI. Las versiones sobre la salida del funcionario comenzaron a cobrar fuerza en las últimas horas.
MANUEL ADORNI. Las versiones sobre la salida del funcionario comenzaron a cobrar fuerza en las últimas horas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni presentaría su renuncia como jefe de Gabinete ante Javier Milei hoy en Olivos, debilitado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
  • La renuncia se gestó tras meses de desgaste judicial y el reciente cambio de vocero. Se anunciaría antes del partido de Argentina para amortiguar el impacto político.
  • Diego Santilli se perfila como el principal sucesor en la Jefatura de Gabinete. El cambio clave busca reorganizar el gobierno y atenuar el impacto de la crisis oficialista.
Resumen generado con IA

Las versiones sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación crecen con el correr de las horas. Según fuentes oficiales, la renuncia del funcionario sería comunicada cerca de las 19, poco antes del partido de la Selección argentina.

Qué se sabe hasta ahora de la reunión entre Javier Milei y Manuel Adorni que define el futuro del jefe de Gabinete

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Los rumores sobre la posible renuncia llegan después de varios meses de respaldo explícito del presidente Javier Milei y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, pese al avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y a la creciente presión de la oposición y de sectores aliados para que abandone el cargo.

La salida también se produciría pocos días después del debut de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en una decisión que buscó separar la comunicación oficial de la situación judicial que atraviesa Adorni.

Milei recibe en Olivos a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete

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En las últimas horas, además, se produjo un cambio en el discurso presidencial. Durante una conferencia en Madrid, Milei sostuvo que considera inocente a Adorni, aunque por primera vez admitió que lo removerá si la Justicia determina que existieron hechos de corrupción. Dentro del oficialismo, esa declaración fue interpretada como una señal de que la continuidad del ministro coordinador dejó de estar garantizada.

MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete. MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete.

En la Casa Rosada esperan una definición

En el Gobierno esperan que finalmente se alcance una definición política. Distintas fuentes oficiales consultadas por el portal Ámbito habían adelantado que la continuidad de Adorni resulta cada vez más difícil de sostener, luego de que las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales pasaran a dominar la agenda pública y condicionaran el funcionamiento del Ejecutivo.

El fiscal Pollicita avanza con medidas clave en la investigación patrimonial sobre Adorni y su esposa

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Mientras tanto, el oficialismo ya trabaja sobre un eventual reemplazo. El nombre de Diego Santilli aparece como el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete si finalmente se concreta la salida de Adorni. El actual ministro del Interior reúne consenso dentro del Gobierno y mantiene una relación política fluida con el Presidente.

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