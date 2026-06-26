Política

Macri volvió a reclamar la salida de Adorni: "Nadie es más importante que el cambio"

En medio de las versiones sobre un posible recambio en el Gobierno, el ex presidente insistió con la renuncia del jefe de Gabinete y confirmó que el PRO apoyará una eventual interpelación en el Congreso.

MACRI PIDIÓ LA RENUNCIA DE ADORNI. El ex presidente insistió con la renuncia del jefe de Gabinete y confirmó que el PRO apoyará una eventual interpelación en el Congreso.
MACRI PIDIÓ LA RENUNCIA DE ADORNI. El ex presidente insistió con la renuncia del jefe de Gabinete y confirmó que el PRO apoyará una eventual interpelación en el Congreso.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauricio Macri reclamó hoy en Mar del Plata la renuncia del jefe de Gabinete Manuel Adorni por sospechas de corrupción, y anunció que el PRO apoyará su interpelación en el Congreso.
  • La exigencia ocurre por la investigación a Adorni por enriquecimiento ilícito. Macri cuestionó que se priorice la lealtad sobre la idoneidad para acceder a cargos públicos.
  • Pese a la tensión por el caso Adorni, Macri ratificó el respaldo legislativo del PRO a la gestión de Javier Milei para garantizar el rumbo de las reformas económicas.
Resumen generado con IA

En medio de las crecientes versiones sobre una posible salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional, el ex presidente Mauricio Macri volvió a reclamar públicamente la renuncia del jefe de Gabinete y ratificó que el PRO acompañará una eventual interpelación en el Congreso.

Durante un acto realizado en Mar del Plata, el titular del PRO volvió a cuestionar la continuidad del funcionario, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras", afirmó Macri, al tiempo que aclaró que espera que esa instancia finalmente no sea necesaria. "Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto", expresó.

El ex mandatario sostuvo que la permanencia de Adorni perjudica la credibilidad del Gobierno. "Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza", señaló. En ese sentido, recordó que ya había expresado su desacuerdo cuando el funcionario fue designado. "Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni", remarcó.

Macri también cuestionó los criterios para acceder a cargos de responsabilidad dentro del Estado. "Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega", sostuvo.

A continuación, apuntó contra la oposición kirchnerista, aunque consideró que eso no modifica su postura sobre la situación del jefe de Gabinete. "El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas", afirmó.

El líder del PRO insistió en que la continuidad de Adorni afecta el rumbo del Gobierno. "El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio", manifestó. Y agregó: "Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño".

Pese a las críticas, Macri reafirmó la decisión de su partido de continuar respaldando la gestión de Javier Milei. "Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio", concluyó.

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