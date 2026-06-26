Macri volvió a reclamar la salida de Adorni: "Nadie es más importante que el cambio"

El ex mandatario sostuvo que la permanencia de Adorni perjudica la credibilidad del Gobierno. "Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza", señaló. En ese sentido, recordó que ya había expresado su desacuerdo cuando el funcionario fue designado. "Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni", remarcó.