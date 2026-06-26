Resumen para apurados
- La comunidad croata en Tucumán conmemoró el Día de la Independencia de su país el pasado jueves con un acto cultural en el Instituto República de Croacia.
- La ceremonia, encabezada por la cónsul Catalina Lonac, incluyó bailes típicos de alumnos y la presencia de diplomáticos de Brasil e Italia y autoridades locales.
- La celebración reafirma la identidad cultural de la colectividad croata y estrecha los lazos de integración social y educativa con diversas instituciones de la región.
La comunidad croata en Tucumán celebró el jueves último el Día de la Independencia, en un acto emotivo y colorido desarrollado en el Instituto República de Croacia.
La jornada contó con la presencia de la cónsul honoraria del NOA y NEA, Catalina Lonac, quien acompañó la ceremonia junto a autoridades e integrantes de la comunidad.
Durante el evento, alumnos del establecimiento realizaron bailes típicos de Croacia y un desplazamiento con la bandera, en una puesta que combinó tradiciones y participación familiar.
En la oportunidad, Lonac brindó un resumen sobre los logros del país europeo y su historia, y destacó el rol de la inmigración croata en la región, subrayando el aporte de ese recorrido comunitario al crecimiento de lo que, con el tiempo, se consolidó como una segunda patria.
El acto también reunió a referentes institucionales, entre ellos Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, empresa fundadora y administradora del Instituto; y Lucrecia Fiume, directora de la institución educativa. Asimismo, participaron la cónsul de Brasil, Marta Sousa, y el cónsul de Italia, Sergio Bruno Ricciuti.
La ceremonia contó además con la presencia del coronel José María Santillán, director del Liceo Militar General Gregorio Aráoz de Lamadrid, junto a la mayor Raquel Paz. En representación del director de la Policía Federal Argentina, asistió la subcomisaria Lorena Acosta, a cargo de la División Despacho y Logística Tucumán. Asimismo, estuvo presente Juan José Maccio, gerente de Capital Humano.
La actividad cerró con la participación de numerosas familias croatas residentes en la provincia, en un encuentro que reforzó la identidad cultural y el sentido de pertenencia comunitaria.