SociedadClima y ecología

Ola polar: cuál será el día más frío de la semana y qué dice el pronóstico para el fin de semana en Tucumán

El ingreso de aire polar mantiene temperaturas extremas en gran parte del país y se esperan nuevas heladas en las próximas jornadas.

FRÍO EXTREMO. Argentina atraviesa temperaturas extremas.
FRÍO EXTREMO. Argentina atraviesa temperaturas extremas. FOTO/CRONISTA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una ola de aire polar causa esta semana temperaturas extremas en Argentina, registrando este miércoles el pico de frío con heladas generalizadas en el centro y norte del país.
  • Casi la mitad de las estaciones meteorológicas registraron mínimas bajo cero, incluyendo heladas extremas de hasta -10 °C en Uspallata y temperaturas bajo cero en el norte.
  • Se prevé que el frío persista con leves mejoras hacia el fin de semana en Tucumán, donde se esperan jornadas con cielo despejado y máximas que rozarán los 17 °C el domingo.
Resumen generado con IA

El invierno se está haciendo sentir con fuerza en Argentina y los pronósticos indican que las bajas temperaturas continuarán en los próximos días. 

Según especialistas, este miércoles se registrará el pico de frío de la semana en buena parte del territorio nacional, con heladas generalizadas en amplias zonas del centro y norte del país.

Pico de frío en el país con temperaturas bajo cero en amplias regiones

Durante la jornada de hoy se reportaron temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C en casi la mitad de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Entre los registros más destacados se ubicó Uspallata, con 10 grados bajo cero, mientras que Presidencia Roque Sáenz Peña fue la localidad más al norte en alcanzar una mínima negativa, con -0,5 °C.

Cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana

En este contexto, el pronóstico anticipa que el descenso térmico se mantendrá durante el resto de la semana, con algunas variaciones hacia el fin de semana en Tucumán. 

Para el viernes se espera una mínima de 6°C y máxima de 16°C, con cielo algo nublado. En tanto, para el sábado la mínima será de 8°C y la máxima de 16°C, con condiciones de cielo despejado y parcialmente nublado. 

Finalmente, el domingo se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, con sol pleno durante la jornada.

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