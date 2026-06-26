El frío no da tregua: hay alerta amarilla por nevadas y ráfagas de hasta 90 km/h este viernes 26 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos para este viernes 26 de junio. Conocé cuáles son las provincias alcanzadas y las recomendaciones para prevenir riesgos.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla para este viernes 26 de junio por nevadas intensas en Neuquén y ráfagas de hasta 90 km/h en Tierra del Fuego para prevenir daños en la población.
- El fenómeno prevé acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 cm en Neuquén y vientos del noroeste en la región austral, en el marco de una persistente ola de frío extremo en el país.
- Ante el riesgo de interrupciones en el transporte y servicios, las autoridades recomiendan extremar precauciones de seguridad vial y calefacción para mitigar el temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 26 de junio por la presencia de nevadas y fuertes vientos en distintos sectores del país. El aviso alcanza a dos provincias y advierte sobre fenómenos que podrían ocasionar inconvenientes temporales en las actividades cotidianas.
De acuerdo con el organismo nacional, este nivel de alerta indica la posibilidad de eventos meteorológicos con capacidad de generar daños y afectar el normal desarrollo de algunas tareas.
Alerta amarilla por nevadas y vientos: dónde se esperan los fenómenos
El aviso por nevadas rige para el sudoeste de Neuquén, donde se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros. El SMN señaló que, de manera puntual, esos valores podrían ser superiores.
Además, en las zonas de menor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve.
Por otra parte, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, especialmente el sector de las Islas Malvinas, permanece bajo alerta amarilla por vientos. En esa región se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla
Frente al pronóstico de nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. También recomienda revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia que incluya linterna, mantas, botiquín y los medicamentos habituales.
En las zonas afectadas por los fuertes vientos, el organismo sugiere permanecer en lugares seguros, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y evitar ubicarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas. Asimismo, pide extremar las precauciones al conducir y mantenerse alejado de puertas y ventanas mientras dure el fenómeno.