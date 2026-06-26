El frío no da tregua: hay alerta amarilla por nevadas y ráfagas de hasta 90 km/h este viernes 26 de junio

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla

Frente al pronóstico de nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. También recomienda revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia que incluya linterna, mantas, botiquín y los medicamentos habituales.