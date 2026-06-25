Alerta amarilla por frío extremo: 14 provincias estarán afectadas por las bajas temperaturas este jueves 25 de junio

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada de los techos, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar ambientes y vehículos para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, mantenerse informado a través de los canales oficiales y contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.