Alerta amarilla por frío extremo: 14 provincias estarán afectadas por las bajas temperaturas este jueves 25 de junio

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para 14 provincias de Argentina este jueves 25 de junio, ante el riesgo para la salud que representan las bajas temperaturas.
- El fenómeno meteorológico se complementa con alertas por nevadas en la cordillera y ráfagas de viento de hasta 90 km/h en el extremo sur del país.
- Las autoridades recomiendan extremar cuidados en niños y mayores, evitar exponerse al aire libre y preparar vehículos para prevenir accidentes y problemas de salud.
En una nueva actualización de sus pronósticos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 25 de junio que alcanza a 14 provincias argentinas. Además, el organismo mantiene advertencias por nevadas en la cordillera y vientos intensos en el extremo sur del país.
El fenómeno se da en medio de una jornada marcada por las bajas temperaturas, con condiciones que pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.
Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas
El SMN informó que la alerta amarilla por frío extremo se encuentra vigente para las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa, Mendoza y el norte de la provincia de Buenos Aires.
Este nivel de alerta indica que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse abrigado, evitar la exposición prolongada al aire libre y prestar especial atención a quienes integran los grupos de riesgo.
También hay alertas por nevadas y vientos fuertes
Además del frío extremo, el SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas áreas se prevén nevadas de variada intensidad, con acumulados estimados entre 5 y 10 centímetros en las zonas de meseta y entre 10 y 20 centímetros en los sectores cordilleranos.
Frente a estas condiciones, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada de los techos, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar ambientes y vehículos para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, mantenerse informado a través de los canales oficiales y contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por otra parte, rige una alerta amarilla por vientos fuertes para Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la alta cordillera se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.