Frío extremo y nevadas: más de medio país está bajo alerta amarilla este 24 de junio

Resumen para apurados
- El SMN emitió este 24 de junio alertas amarillas por frío extremo, nevadas y vientos en más de doce provincias argentinas para prevenir riesgos en la salud y la población.
- Las nevadas afectarán la cordillera patagónica con hasta 20 cm de acumulación, mientras que el norte y centro del país sufrirán temperaturas extremas bajo una intensa ola polar.
- Estas condiciones podrían interrumpir actividades cotidianas y afectar a grupos vulnerables. Se prevé que el impacto invernal exija medidas de prevención sanitaria y vial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este miércoles 24 de junio por frío extremo, nevadas y vientos intensos que afectan a más de una decena de provincias del país. El organismo advirtió que estas condiciones meteorológicas podrían generar inconvenientes e interrupciones temporales en las actividades cotidianas.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada marcada por las bajas temperaturas, gran parte del territorio nacional permanece bajo distintos niveles de vigilancia debido a las condiciones climáticas.
Qué provincias están bajo alerta por nevadas, viento y frío extremo
La advertencia por nevadas alcanza a la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Según el SMN, se prevén precipitaciones níveas de distinta intensidad, con acumulaciones estimadas entre 5 y 10 centímetros en sectores de meseta y entre 10 y 20 centímetros en áreas de montaña.
Frente a este escenario, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, retirar la nieve acumulada de los techos, utilizar vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve, mantener ventilados los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentación y teléfono.
En tanto, Neuquén también se encuentra bajo alerta amarilla por vientos. En la alta cordillera se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, reduciendo la visibilidad en algunos sectores.
Ante estas condiciones, el SMN aconseja permanecer en lugares seguros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, alejarse de ventanas, evitar refugiarse bajo árboles, postes o carteles y extremar la precaución al conducir.
Por otra parte, la alerta amarilla por frío extremo abarca amplias zonas de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa y el norte de la provincia de Buenos Aires, donde las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.