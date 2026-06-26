Ópera: la actualidad de una historia de amor que enfrenta la adversidad

- Ambos provenimos del campo del teatro (de hecho, fuimos de la misma promoción en la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UNT). En mi caso, es la primera vez que dirijo una ópera, aunque hace algunos años protagonicé “Bastián y Bastiana” de Mozart de la mano de Nicolás Aráoz. Soledad hace tiempo que viene perfeccionándose en la regie de ópera y trabajando en los últimos espectáculos del Ente. Juntos hicimos un muy buen equipo a la hora de dirigir la escena: pudimos articular su experiencia en la ópera con la mía en los musicales, y el saldo fue muy positivo. Por mi parte, me acerqué al género con mucho respeto, escuchando a quienes tienen una larga trayectoria en él y tratando de aportar mi propia mirada. Más que sentirlo como una incursión en un territorio ajeno, lo viví como una oportunidad de encuentro entre tradiciones artísticas que comparten el mismo objetivo: contar historias a través de la música y la actuación.