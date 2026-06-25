SociedadActualidad

Cuándo sale GTA VI: ya comenzó la preventa y estos son los precios oficiales

Este paquete ofrece vehículos clásicos y acceso prioritario a servicios únicos para Jason y Lucia dentro del mapa de juego.

Cuándo sale GTA VI: ya comenzó la preventa y estos son los precios oficiales
GTA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rockstar y Take-Two iniciaron este 25 de junio la preventa de GTA VI para PS5 y Xbox Series X|S, con miras a su lanzamiento mundial programado para el 19 de noviembre de 2026.
  • El juego costará entre 79.99 y 99.99 dólares según la edición. Además, las versiones físicas no tendrán disco, sino un código para descargar y precargar desde el 12 de noviembre.
  • La eliminación del disco físico en favor de códigos digitales marca la consolidación de un modelo completamente digital, sentando una nueva norma para los estrenos de la industria.
Resumen generado con IA

Rockstar y Take-Two definieron el camino para el estreno de Grand Theft Auto VI, uno de los títulos más esperados en la industria del entretenimiento. Las empresas confirmaron que la preventa inicia este 25 de junio a la medianoche en cada país para los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Vuelve “Tucumán hace videojuegos”: las actividades del evento geek que convoca desarrolladores e inversores

Vuelve “Tucumán hace videojuegos”: las actividades del evento geek que convoca desarrolladores e inversores

El lanzamiento mundial ocurrirá el 19 de noviembre de 2026 exclusivamente para las consolas de nueva generación. Esta entrega marca un hito importante en la franquicia, ya que incluso la versión física carecerá de un disco óptico y utilizará códigos de descarga para la instalación.

Detalles de precios y beneficios de las ediciones de GTA 6

La edición estándar presenta un costo inicial de 79,99 dólares para los jugadores de consolas. Por su parte, la Ultimate Edition requiere una inversión de 99,99 dólares para obtener ventajas y objetos exclusivos. Este paquete premium incluye vehículos especiales como el Vapid Dominator Buggy y el Grotti Cheetah para recorrer el mapa.

Los personajes principales llamados Jason y Lucia recibirán armas, estilos y cosméticos variados durante el desarrollo de la campaña. Los compradores de esta versión también acceden de manera prioritaria a locales como la peluquería de Sara o la tienda de ropa Stock 305. Los tatuajes con diseños originales del colectivo artístico FAILE forman parte de los incentivos adicionales para los usuarios interesados.

Incentivos de reserva y cambios en el formato físico

Aquellos que realicen la reserva antes del 20 de noviembre obtendrán el Pack Vintage de Vice City de forma automática. El paquete contiene un vehículo Vapid Stanier del 55 junto con su propio garaje para el almacenamiento. También ofrece peinados y un patrón de arma que recuerda la vestimenta clásica del conocido Tommy Vercetti. Esta bonificación funciona como un incentivo relevante para asegurar la compra anticipada del videojuego.

Rockstar implementó un cambio radical al eliminar el disco en las cajas de las versiones físicas. Los estuches contendrán un código que permitirá iniciar la descarga y precarga desde el 12 de noviembre. Según el periodista Juan Ríos, esta medida busca facilitar el acceso inmediato a la experiencia el día del estreno oficial. La transición hacia un modelo completamente digital representa la nueva norma para los grandes lanzamientos de la industria.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio
2

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
3

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
4

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

El renglón 27 y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado
5

El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Más Noticias
¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

Los cuatro signos del horóscopo chino que tendrán cambios positivos en el final de junio, según Ludovica Squirru

Los cuatro signos del horóscopo chino que tendrán cambios positivos en el final de junio, según Ludovica Squirru

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: Era una película de terror

Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: "Era una película de terror"

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Alerta amarilla por frío extremo: 14 provincias estarán afectadas por las bajas temperaturas este jueves 25 de junio

Alerta amarilla por frío extremo: 14 provincias estarán afectadas por las bajas temperaturas este jueves 25 de junio

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Comentarios