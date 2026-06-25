Cuándo sale GTA VI: ya comenzó la preventa y estos son los precios oficiales

Resumen para apurados
- Rockstar y Take-Two iniciaron este 25 de junio la preventa de GTA VI para PS5 y Xbox Series X|S, con miras a su lanzamiento mundial programado para el 19 de noviembre de 2026.
- El juego costará entre 79.99 y 99.99 dólares según la edición. Además, las versiones físicas no tendrán disco, sino un código para descargar y precargar desde el 12 de noviembre.
- La eliminación del disco físico en favor de códigos digitales marca la consolidación de un modelo completamente digital, sentando una nueva norma para los estrenos de la industria.
Rockstar y Take-Two definieron el camino para el estreno de Grand Theft Auto VI, uno de los títulos más esperados en la industria del entretenimiento. Las empresas confirmaron que la preventa inicia este 25 de junio a la medianoche en cada país para los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
El lanzamiento mundial ocurrirá el 19 de noviembre de 2026 exclusivamente para las consolas de nueva generación. Esta entrega marca un hito importante en la franquicia, ya que incluso la versión física carecerá de un disco óptico y utilizará códigos de descarga para la instalación.
Detalles de precios y beneficios de las ediciones de GTA 6
La edición estándar presenta un costo inicial de 79,99 dólares para los jugadores de consolas. Por su parte, la Ultimate Edition requiere una inversión de 99,99 dólares para obtener ventajas y objetos exclusivos. Este paquete premium incluye vehículos especiales como el Vapid Dominator Buggy y el Grotti Cheetah para recorrer el mapa.
Los personajes principales llamados Jason y Lucia recibirán armas, estilos y cosméticos variados durante el desarrollo de la campaña. Los compradores de esta versión también acceden de manera prioritaria a locales como la peluquería de Sara o la tienda de ropa Stock 305. Los tatuajes con diseños originales del colectivo artístico FAILE forman parte de los incentivos adicionales para los usuarios interesados.
Incentivos de reserva y cambios en el formato físico
Aquellos que realicen la reserva antes del 20 de noviembre obtendrán el Pack Vintage de Vice City de forma automática. El paquete contiene un vehículo Vapid Stanier del 55 junto con su propio garaje para el almacenamiento. También ofrece peinados y un patrón de arma que recuerda la vestimenta clásica del conocido Tommy Vercetti. Esta bonificación funciona como un incentivo relevante para asegurar la compra anticipada del videojuego.
Rockstar implementó un cambio radical al eliminar el disco en las cajas de las versiones físicas. Los estuches contendrán un código que permitirá iniciar la descarga y precarga desde el 12 de noviembre. Según el periodista Juan Ríos, esta medida busca facilitar el acceso inmediato a la experiencia el día del estreno oficial. La transición hacia un modelo completamente digital representa la nueva norma para los grandes lanzamientos de la industria.