Cuándo sale GTA VI: ya comenzó la preventa y estos son los precios oficiales

Rockstar implementó un cambio radical al eliminar el disco en las cajas de las versiones físicas. Los estuches contendrán un código que permitirá iniciar la descarga y precarga desde el 12 de noviembre. Según el periodista Juan Ríos, esta medida busca facilitar el acceso inmediato a la experiencia el día del estreno oficial. La transición hacia un modelo completamente digital representa la nueva norma para los grandes lanzamientos de la industria.