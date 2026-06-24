SociedadClima y ecología

El frío extremo alcanza su pico este miércoles y el alivio aún lo llega: cómo seguirá el clima en Argentina

Este miércoles se vive la jornada más fría de la semana en gran parte del país. El ingreso de aire polar mantiene las temperaturas extremas y no se espera una recuperación térmica significativa antes del fin de semana.

Ola polar: este miércoles se registra el día más frío de la semana y el alivio aún no llega
Ola polar: este miércoles se registra el día más frío de la semana y el alivio aún no llega A24
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una masa de aire polar provocó este miércoles el pico de frío extremo en gran parte de Argentina, registrando temperaturas bajo cero y heladas generalizadas en el país.
  • El fenómeno dejó temperaturas de hasta -10 °C en Cuyo y alertas por nevadas y viento Zonda, tras el ingreso de un frente frío que afectó el centro y norte del territorio.
  • Aunque se prevé un leve ascenso térmico el fin de semana, el frío persistirá y los meteorólogos anticipan un nuevo ingreso de aire polar para los primeros días de julio.
Resumen generado con IA

La ola polar que afecta a gran parte de Argentina alcanzó este miércoles su momento de mayor intensidad. Tras varios días de temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y el ingreso de una masa de aire polar, la jornada se presenta como la más fría de la semana en buena parte del país.

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Los pronósticos indican que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días y que, si bien el fin de semana podría registrarse un leve ascenso de las máximas, el frío seguirá dominando el panorama con la posibilidad de un nuevo refuerzo de aire polar para el inicio de julio.

El frío extremo se instaló en gran parte del país

Desde el comienzo de la semana, el ingreso de aire polar provocó un marcado descenso de las temperaturas en el centro y norte de Argentina. Varias localidades registraron mínimas bajo cero y heladas que incluso alcanzaron provincias del norte del país.

Entre los registros más bajos se destacaron Uspallata, con -10 °C; Malargüe, con -7,9 °C, y Jáchal, con -4,7 °C, consolidando a la región de Cuyo como la más fría de la jornada.

En provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, las temperaturas mínimas oscilaron entre -1 °C y -2 °C, mientras que las heladas se extendieron sobre gran parte de la región pampeana, Cuyo, el Litoral y sectores del NOA.

Las condiciones atmosféricas, con cielos despejados y poco viento durante la noche, favorecieron un fuerte enfriamiento del suelo y potenciaron la intensidad de las heladas.

Siguen las alertas por nevadas, viento Zonda y tormentas

Además del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por nevadas en distintos sectores de la Patagonia y la cordillera. Se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros en zonas de meseta y de entre 10 y 30 centímetros en áreas cordilleranas, con valores que podrían ser superiores de manera puntual.

Las nevadas también beneficiarán a distintos centros de esquí y podrían extenderse durante el fin de semana hacia sectores de Mendoza, además de alcanzar las sierras de Córdoba y San Luis.

En paralelo, continúa vigente la alerta por viento Zonda en la alta cordillera del noroeste argentino. El fenómeno afectará principalmente a Salta y Jujuy, aunque también podría presentarse en zonas cordilleranas de La Rioja y Catamarca.

Para el fin de semana, los pronósticos anticipan el desarrollo de tormentas en el noreste del país, especialmente sobre Misiones, el noroeste de Corrientes y el este de Formosa, donde podrían registrarse lluvias intensas, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

¿Cuándo llegará el alivio?

Aunque el sábado se espera un leve ascenso de las temperaturas máximas, con registros cercanos a los 16 °C en el centro del país, las mínimas seguirán siendo muy bajas y no se prevé un cambio de masa de aire que permita una recuperación térmica sostenida.

Los modelos meteorológicos incluso anticipan un nuevo ingreso de aire polar durante los primeros días de julio, por lo que el frío intenso continuará siendo protagonista en buena parte del territorio argentino.

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