Siete almuerzos y siete desayunos nutritivos, sin harina y ricos en proteína

En una semana con un menú bajo en harinas, el cuerpo puede padecer una abstinencia con síntomas como sensación de hambre constante, irritabilidad y dolor de cabeza. Pero allí inicia la desintoxicación, disminuye la retención de líquidos y baja la inflamación, mejorando el tránsito intestinal. A la segunda semana, avanzan los cambios y se estabilizan los niveles de glucosa sangre.