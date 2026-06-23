Luisa Albinoni reveló por qué rechazó una propuesta de Menem: "Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no"

Resumen para apurados
- La actriz Luisa Albinoni reveló en un programa de streaming que rechazó ser la cara de la campaña 'revolución productiva' de Carlos Menem por diferencias ideológicas.
- La propuesta ocurrió en la campaña de 1989. Albinoni aclaró que, pese a los persistentes rumores de romance, su vínculo con el expresidente fue de amistad y debates políticos.
- Estas declaraciones esclarecen un mito de la farándula y la política argentina, evidenciando cómo el menemismo utilizó de forma habitual a figuras del espectáculo.
Luisa Albinoni volvió a hablar de su vínculo con Carlos Menem y aportó nuevos detalles sobre una relación que durante décadas alimentó rumores de romance.
Invitada al programa El ejército de la mañana, de Bondi Live, la actriz repasó cómo conoció al ex presidente, recordó una propuesta política que rechazó en plena campaña de la “revolución productiva” y explicó por qué nunca prosperó una historia sentimental entre ambos.
La conversación comenzó cuando el periodista Fefe Bongiorno mencionó un antiguo tuit de Jorge Rial en el que aseguraba que Albinoni iba a casarse con Menem. La actriz reconoció que conoce perfectamente esa versión y que desde hace años le consultan sobre el tema.
Según relató, cuando los rumores comenzaron a circular con fuerza, decidió hablar directamente con Menem. Lejos de molestarse, el entonces ex mandatario optó por tomárselo con humor. “A Carlos le pareció simpático y divertido seguir con eso. Y yo lo seguí como un juego. Nadie me creyó”, recordó entre risas.
Albinoni explicó que conocía a Menem desde mucho antes de que llegara a la Presidencia, cuando todavía era gobernador de La Rioja. Fue en esa etapa cuando recibió una propuesta que prefirió rechazar. “Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no. Cuestiones mías, ideológicas, con las que no entro”, afirmó.
La llamada “revolución productiva” fue el principal eje de la campaña presidencial de Menem en 1989. La consigna proponía transformar una Argentina golpeada por el estancamiento económico y la hiperinflación mediante una profunda modernización productiva. Sin embargo, durante su gestión se implementó un amplio programa de reformas neoliberales y desregulación económica.
La actriz aseguró que las diferencias políticas eran habituales en sus conversaciones con el ex presidente. “Discutía mucho con él. Muy inteligente”, resumió.
También aclaró que sus visitas a Menem solían producirse en compañía de personas de su círculo cercano, entre ellas el representante Pepe Parada y Armando Gostanián, quien años más tarde se desempeñó como titular de la Casa de la Moneda.
Además, aprovechó para desmentir otras versiones sentimentales que surgieron cuando Menem ya estaba separado de Cecilia Bolocco. “Ya estaba separado de Bolocco, que ahí me enchufaron otra también”, ironizó.
Al hablar sobre la personalidad del ex mandatario, destacó especialmente su inteligencia y su trato. “Era inteligente y un caballero. Y si lo de abajo acompaña, bienvenido sea”, bromeó.
Las declaraciones se suman a otras que la actriz había realizado tiempo atrás en Desayuno americano (América TV), donde profundizó sobre la naturaleza de su relación con Menem. “Fue una historia de amor y amistad, de amistad más que nada. Fue una gran persona, tengo un gran recuerdo de él, fuimos y vinimos”, contó entonces.
En aquella entrevista recordó que lo conoció durante los años 80 en un tradicional local de comidas árabes frecuentado por figuras del espectáculo. “La primera vez que lo vi fue en un local de comidas árabes muy conocido, que frecuentábamos con Porcel y Gerardo Sofovich y nos encontrábamos ahí con toda su familia. Eso fue en los ’80, linda época. Menem era muy amigo de Gerardo y del Gordo Porcel”, relató.
También admitió que siempre existió una atracción mutua. “Siempre hubo una atracción entre los dos. Me conocía porque mi papá era sindicalista radical y era muy conocido. Menem era muy caballero, muy seductor. Tenía mucho carisma, era muy sexy. Yo lo visitaba cuando estaba en la quinta de Gostanián, donde estaba detenido y ya estaba separado de Bolocco”, sostuvo.
Albinoni ya había abordado el tema en 2022, durante su participación en MasterChef Celebrity. En aquella oportunidad, Santiago del Moro aprovechó una consigna culinaria vinculada a Medio Oriente para preguntarle directamente por su relación con el ex presidente.
La actriz insistió entonces en que el vínculo estuvo basado principalmente en la amistad. Destacó nuevamente las cualidades personales de Menem, recordó que discutían con frecuencia por cuestiones políticas y contó que, después de esas diferencias, él solía intentar recomponer el clima con gestos amables, como regalarle bombones.
Durante su reciente entrevista también hizo referencia al contexto de la vida privada del ex mandatario. Recordó que Menem participaba habitualmente de cenas y reuniones con figuras del espectáculo, encuentros que en muchas ocasiones eran organizados por Moria Casán.
A lo largo de los años, además de sus matrimonios con Zulema Yoma y Cecilia Bolocco, Menem fue relacionado sentimentalmente con distintas mujeres del ambiente artístico, aunque pocas reconocieron públicamente una relación.
En el caso de Albinoni, la actriz volvió a ser categórica al definir el vínculo que los unió durante tantos años: “amiga, sobre todo amiga”, una definición con la que buscó despejar definitivamente cualquier especulación sobre un supuesto noviazgo con el ex presidente.