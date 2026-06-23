Luisa Albinoni reveló por qué rechazó una propuesta de Menem: "Me ofreció ser la cara de la revolución productiva y le dije que no"

También admitió que siempre existió una atracción mutua. “Siempre hubo una atracción entre los dos. Me conocía porque mi papá era sindicalista radical y era muy conocido. Menem era muy caballero, muy seductor. Tenía mucho carisma, era muy sexy. Yo lo visitaba cuando estaba en la quinta de Gostanián, donde estaba detenido y ya estaba separado de Bolocco”, sostuvo.