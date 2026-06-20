Apud le respondió a Vargas Aignasse y advirtió sobre un avance contra la libertad de expresión

El debate por el proyecto de ley sobre violencia digital impulsado por el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse sumó un nuevo capítulo. Luego del fuerte comunicado emitido por La Libertad Avanza Tucumán cuestionando la iniciativa, el dirigente peronista salió a defender públicamente su propuesta. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar desde las filas libertarias.