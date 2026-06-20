Apud le respondió a Vargas Aignasse y advirtió sobre un avance contra la libertad de expresión

Resumen para apurados
- El concejal de LLA, Álvaro Apud, rechazó en Tucumán el proyecto de ley de violencia digital de Gerónimo Vargas Aignasse, por considerarlo un ataque a la libertad de expresión.
- La iniciativa peronista obtuvo dictamen de comisión en la Legislatura provincial, lo que motivó un fuerte rechazo de La Libertad Avanza y el descargo público de sus referentes.
- La oposición advierte que el proyecto busca blindar al poder frente a las críticas y anticipa una dura resistencia legislativa contra cualquier intento de censura en Tucumán.
El debate por el proyecto de ley sobre violencia digital impulsado por el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse sumó un nuevo capítulo. Luego del fuerte comunicado emitido por La Libertad Avanza Tucumán cuestionando la iniciativa, el dirigente peronista salió a defender públicamente su propuesta. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar desde las filas libertarias.
El concejal de Yerba Buena por La Libertad Avanza, Álvaro Apud, salió al cruce de Vargas Aignasse y cuestionó duramente el avance parlamentario del proyecto, que ya cuenta con dictamen de comisión en la Legislatura.
A través de sus redes sociales, Apud advirtió que la iniciativa dejó de ser una simple propuesta para transformarse en una preocupación institucional concreta.
“El proyecto impulsado por Gerónimo Vargas Aignasse para avanzar sobre la libertad de expresión de los tucumanos ya cuenta con dictamen de comisión. Es decir, el intento de cercenar un derecho constitucional dejó de ser una simple ocurrencia para convertirse en una amenaza institucional concreta”, expresó.
El edil sostuvo además que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y cuestionó cualquier intento de limitar las críticas hacia quienes ejercen el poder.
“Cuando el poder busca limitar la crítica, no está fortaleciendo la democracia, está intentando protegerse de quienes lo cuestionan. La libertad de expresión no existe para elogiar a los gobiernos, existe, sobre todo, para controlar al poder”, afirmó.
Apud también apeló a la historia para reforzar su postura y lanzó una advertencia política hacia el oficialismo provincial.
“La historia demuestra que los gobiernos que le temen a la palabra son, precisamente, los que menos argumentos tienen para defender su gestión”, señaló.
Finalmente, cerró su mensaje con una frase que rápidamente comenzó a circular entre dirigentes y militantes libertarios: “La libertad no se negocia. En Tucumán no vamos a aceptar ningún intento de censura disfrazado de legislación. TIC TAC, TIC TAC”.
Las declaraciones del concejal se producen en medio de una creciente polémica por el proyecto impulsado por Vargas Aignasse, que desde la oposición libertaria consideran un intento de avanzar sobre derechos y garantías constitucionales vinculadas a la libre expresión de los ciudadanos.