El Concejo Deliberante de la Capital retoma el debate: la suba del taxi, en agenda

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán reanuda hoy las sesiones para tratar un aumento del 33% en la tarifa de taxis, luego de la polémica suba del boleto de colectivos.
- El debate se retoma tras un cuarto intermedio y tensiones políticas. El sindicato de peones de taxis rechaza la medida por temor a subas en alquileres y la falta de regulación de apps.
- La sesión medirá la cohesión política del recinto y definirá el futuro de servicios clave en la capital, incluyendo el pliego para un nuevo sistema de estacionamiento medido.
El cuarto intermedio dispuesto el último jueves en medio de las tensiones derivadas de la suba del boleto urbano llega a su fin. El Concejo Deliberante de la Capital reabre hoy el debate, a partir de las 9, con una quincena de asuntos en el temario, entre ellos, el incremento del 33% en la tarifa del taxi.
Sólo dos iniciativas llegaron a ser tratadas en la primera parte de la sesión: el aumento del pasaje, que pasará de $1.250 a $1.700; y los proyectos elegidos mediante el sistema de Presupuesto Participativo (un listado de 20 obras remitidas por el Ejecutivo municipal, con una inversión de $5.700 millones).
El recinto quedó dividido por la discusión del boleto, una suba que se definió por nueve votos contra ocho (el ajuste implementado hacia finales de esta semana, por lo que cada viaje todavía cuesta $1.250). El interrogante es hasta qué punto se mantendrán esas diferencias cuando sea el turno de los taxis.
El dictamen emitido por la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, que preside el oficialista José María Franco, fue reservado sobre tablas, ya que no había sido incorporado en el orden del día por la comisión de Labor Parlamentaria.
La iniciativa fija una bajada de bandera a $1.200; y la ficha cada 100 metros, a $120. Más allá de las posturas que pueda motivar esta suba entre los ediles, entre las distintas entidades que representan al sector que presta el servicio de taxi manifiestan opiniones contrapuestas respecto a la conveniencia de incrementar los valores.
“La experiencia y la realidad del sector demuestran que, ante cada aumento de tarifa, los dueños de los vehículos trasladan ese incremento al costo del alquiler, reduciendo o eliminando cualquier posible mejora que pudiera derivarse de dicho aumento, dejando a los trabajadores en la misma o peor situación económica”, planteó el Sindicato de Peones de Taxis De Tucumán, que encabeza Carlos Pizarro. Agregó que el aumento en cuestión “no resuelve los problemas estructurales del rubro, sino que se convierte en un nuevo factor de presión económica sobre quienes ponen su esfuerzo, su tiempo y su seguridad al servicio de la comunidad”. “Rechazamos este accionar de los concejales por considerarlo ajeno a los intereses de los trabajadores en este momento donde todavía no se le dio una solución a la competencia ilegal que tenemos con las plataformas electrónicas”, señaló la organización gremial a través de un comunicado.
Otro asunto de relevancia en el temario es la derogación de la ordenanza 4.758/15 y sus respectivos anexos. Se trata de la normativa que autoriza el llamado a licitación y dispone el pliego de bases y condiciones para la adjudicación del estacionamiento medido. Estas disposiciones habían sido dictadas durante el alfarismo, y habían dado lugar a la implementación de ese sistema en la ciudad. Pero una acción de amparo colectivo derivó en la declaración de nulidad del contrato firmado por la Capital con la unión de empresas (UTE) Tecno Agro Vial. Ante este escenario, la intención de la Municipalidad es reimpulsar el estacionamiento medido en la ciudad, aunque con un sistema diferente al aplicado en la gestión anterior.
Con el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y la ordenanza 4.758/15, se allanará el camino en lo administrativo para la presentación de un nuevo pliego ante el Concejo Deliberante para concesionar el servicio de estacionamiento medido en el ámbito de la ciudad.
Informes tras la suba del boleto
El concejal de San Miguel de Tucumán, Juan Carlos Ale, presentó un pedido de informe dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de obtener información detallada y documentada sobre la frecuencia de las líneas de colectivos que prestan servicio en la capital. La iniciativa surge a partir de “los reiterados reclamos de usuarios y de los inconvenientes registrados el pasado 16 de junio, cuando numerosas líneas redujeron o interrumpieron su circulación durante el partido de la Selección Argentina, afectando a miles de vecinos que dependen diariamente del transporte público para trasladarse”. “Cuando se le exige un mayor esfuerzo económico a los usuarios mediante un aumento del boleto, el Estado tiene la obligación de verificar que esa medida se traduzca en una mejora efectiva del servicio”, sostuvo Ale.
Ícono cultural
El orden del día de la sesión incluye en su punto 11° un proyecto que declara Ciudadano Ilustre Pos Mortem de la Ciudad Histórica a Carlos Oscar Rojas, conocido como “El Señor de los Cubanitos”. La propuesta lleva las firmas de Carlos Arnedo (hoy secretario de Movilidad Urbana de la Capital), del radical Federico Romano Norri, del bussista Ramiro Ortega y del peronista Hugo Andina Lizárraga. La propuesta destaca a Rojas “por su aporte como icono cultural y de tradición en la comunidad, resaltando el valor del trabajo, con dignidad, perseverancia, dedicación, respeto y profesionalismo”.
Semáforos y recorridos
El orden del día incluye, además de las tarifas, otros temas trabajados en el ámbito de la comisión de Transporte. El primero de ellos es un proyecto firmado por legisladores del oficialismo y de la oposición para sobre solicitar al Departamento Ejecutivo municipal la colocación de semáforos en las intersecciones de Mendoza y Necochea; y de Santiago del Estero y Cornelio Saavedra. En otro dictamen elaborado por Transporte -a partir de vecinos del barrio 20 de Junio- se solicita al DEM que realice un estudio de factibilidad técnica tendiente a modificar el recorrido la línea 8 para que circule “por avenida Papa Francisco, calle Domingo French, Pedro G. Sal, Dardo Rocha y continuando con su recorrido habitual”.