El Concejo Deliberante de la Capital retoma el debate: la suba del taxi, en agenda

“La experiencia y la realidad del sector demuestran que, ante cada aumento de tarifa, los dueños de los vehículos trasladan ese incremento al costo del alquiler, reduciendo o eliminando cualquier posible mejora que pudiera derivarse de dicho aumento, dejando a los trabajadores en la misma o peor situación económica”, planteó el Sindicato de Peones de Taxis De Tucumán, que encabeza Carlos Pizarro. Agregó que el aumento en cuestión “no resuelve los problemas estructurales del rubro, sino que se convierte en un nuevo factor de presión económica sobre quienes ponen su esfuerzo, su tiempo y su seguridad al servicio de la comunidad”. “Rechazamos este accionar de los concejales por considerarlo ajeno a los intereses de los trabajadores en este momento donde todavía no se le dio una solución a la competencia ilegal que tenemos con las plataformas electrónicas”, señaló la organización gremial a través de un comunicado.