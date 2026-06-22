Perdón, pero esto no ha sido todo

Pasó el 2006 sin gloria, el 2010 a pura confusión, el 2014 con la celebración congelada en el último suspiro, el 2018 de la vergüenza, y más finales perdidas, y más ruegos al cielo sintetizados en un reproche: ¿hasta cuándo? Hasta Scaloni y el milagro de la multiplicación de las consagraciones y de los goles. Rodeado de notables escuderos, el pibe que “la rompía en Barcelona” encontró su destino en Qatar. Creíamos haberlo visto todo.