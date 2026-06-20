Ecuador no encontró el nocaut y Curazao celebró un empate con sabor a hazaña en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Ecuador y Curazao empataron 0-0 hoy en Kansas City por el Mundial 2026, tras la incapacidad de la Tri para quebrar la resistencia defensiva de su rival.
- La Tri dominó el 65% de la posesión, pero chocó contra el arquero Eloy Room, figura del partido, mientras Curazao resistió tácticamente y terminó festejando.
- Este resultado histórico marca un hito para el debutante Curazao, mientras que Ecuador afronta duras críticas de sus hinchas por la falta de efectividad.
Curazao jugó a lo Rocky Balboa. Aguantó golpes, resistió y nunca cayó a la lona. Ecuador, en cambio, dominó gran parte de la pelea, pero jamás encontró el golpe de nocaut.
La “Tri” salió decidida a llevarse por delante al debutante mundialista. A los dos minutos, Moisés Caicedo metió un pelotazo perfecto para Enner Valencia, que quedó mano a mano con Eloy Room. El arquero respondió. Fue el primer aviso de una noche que terminaría convirtiéndolo en héroe (fue elegido el mejor jugador del partido).
Ecuador manejó la pelota, tuvo el 65% de la posesión y asumió el protagonismo. John Yeboah, Pedro Vite, Gonzalo Plata y otra vez Valencia encontraron espacios, pero no la precisión. Curazao, mientras tanto, se mantuvo fiel a su libreto. Con cinco defensores y cuatro mediocampistas, esperó paciente, agrupado y dispuesto a aprovechar cualquier descuido.
Y también tuvo sus oportunidades. Tahith Chong lideró algunas réplicas y a los 59 minutos los caribeños estuvieron a centímetros de dar el golpe. Fueron tres llegadas consecutivas que obligaron a Hernán Galíndez a vestirse de salvador. Si Room había sostenido a Curazao en un área, el arquero argento-ecuatoriano hizo lo propio en la otra.
Pero el gran protagonista de la noche fue Room. El experimentado arquero se transformó en una muralla. Le tapó el mano a mano a Valencia, respondió ante Vite, se quedó con un cabezazo de Pervis Estupiñán, volvió a salvar tras un córner y le negó el gol a Nilson Angulo con una notable reacción. A los 79 minutos, un bombazo de Vite volvió a encontrarlo bien ubicado. Y cuando ya parecía vencido, el travesaño apareció como aliado ante el centro-arco de Angelo Preciado.
Sin embargo, sería injusto reducir el empate a una actuación brillante del arquero. Ecuador tuvo voluntad, pero pocas ideas. Empujó más con el corazón que con la cabeza. Abusó del pelotazo, aceleró jugadas que pedían pausa y confundió posesión con claridad. Tuvo la pelota, pero nunca supo cómo abrir una defensa que se sintió cómoda durante buena parte del encuentro.
La mayor parte de los 68.598 espectadores (de acuerdo a la información que brindó la organización a través de la pantalla gigante) que habían convertido al Kansas City Stadium en una extensión de Quito acompañaron durante casi todo el partido con el "Sí se puede". Pero a medida que avanzaban los minutos, el ruido fue dando paso al nerviosismo. Del aliento se pasó al silencio; y del silencio, a la bronca.
Sebastián Beccacece caminó hasta el centro del campo para respaldar a sus futbolistas, luego del pitazo final. Los reunió y les dio una palmada de apoyo antes de que emprendieran el regreso al vestuario. Pero la contención del entrenador contrastó con lo que bajaba desde las tribunas. Los silbidos y los insultos se adueñaron del estadio. La fiesta amarilla se había transformado en decepción.
Del otro lado, la historia era completamente distinta. Los jugadores de Curazao permanecieron varios minutos sobre el césped. Aplaudieron, saludaron y festejaron junto a los pocos hinchas vestidos de azul que habían llegado a Kansas City y que vivieron el primer gran logro de la historia mundialista en vivo. Para ellos, el 0 a 0 tuvo sabor a hazaña. Para Ecuador, a una derrota.
Porque en el fútbol, como en Rocky, no siempre gana el que más pega. A veces también gana el que mejor resiste. Y aunque el marcador no se movió, Curazao salió del ring con la sensación de haber ganado por puntos.