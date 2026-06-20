Ecuador no encontró el nocaut y Curazao celebró un empate con sabor a hazaña en el Mundial 2026

Pero el gran protagonista de la noche fue Room. El experimentado arquero se transformó en una muralla. Le tapó el mano a mano a Valencia, respondió ante Vite, se quedó con un cabezazo de Pervis Estupiñán, volvió a salvar tras un córner y le negó el gol a Nilson Angulo con una notable reacción. A los 79 minutos, un bombazo de Vite volvió a encontrarlo bien ubicado. Y cuando ya parecía vencido, el travesaño apareció como aliado ante el centro-arco de Angelo Preciado.