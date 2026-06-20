Qué hicieron los hinchas de Ecuador para intentar quebrar el récord Guinness del Kansas City Stadium

Resumen para apurados
- Miles de hinchas de Ecuador coparon el Kansas City Stadium para alentar a su selección ante Curazao en el Mundial, intentando batir el récord Guinness de ruido del recinto.
- Con banderas y camisetas, el 95% del público tiñó el estadio de amarillo. El rugido llegó a 112 decibeles, emulando la mística del récord de 142,2 de la NFL en ese recinto.
- Este masivo apoyo consolida a la afición ecuatoriana como una de las más apasionadas del torneo, clave para motivar al equipo a clasificar a la siguiente ronda del Mundial.
A las 18.09, cuando los jugadores de Ecuador salieron a realizar la entrada en calor, el Kansas City Stadium dejó por un instante de ser la casa de los Chiefs. Casi todo el estadio se puso de pie y una sola voz bajó desde las tribunas. "¡Sí se puede, sí se puede!", fue el grito de guerra. Después llegó el "Ecuador, Ecuador" y una certeza que se había empezado a construir desde varias horas antes: la “Tri” iba a jugar de local a casi 5.000 kilómetros de Quito.
La marea amarilla había invadido Kansas City desde la tarde del viernes. Familias enteras con camisetas de la selección, autos embanderados y grupos de amigos se mezclaban en las calles y en los estacionamientos del Harry Truman Sports Complex, el predio en el que está ubicado el estadio. Las tribunas no estuvieron completas, pero sí tuvo un dueño claro. Cerca del 95% de los espectadores lucían los colores ecuatorianos. Los pocos simpatizantes de Curazao, que vive su primera experiencia mundialista, quedaron reducidos a pequeñas manchas azules en medio de un océano amarillo.
La ilusión había viajado miles de kilómetros. "Vengo desde Houston. Hice 14 horas en auto para poder estar en este partido que es importantísimo para nuestro seleccionado", contó José Sánchez, que llegó acompañado por su hijo y dos amigos. Braian Vera, que vive en Miami y trabaja como agente de marketing, tampoco ocultaba sus expectativas. "Este tiene que ser nuestro Mundial. La gente está muy ilusionada y, pese a que no nos fue bien en el debut, tengo fe de que podamos clasificarnos. Después son partidos mano a mano. Confío en el equipo", aseguró.
En los himnos, el rugido se hizo todavía más fuerte. Los ecuatorianos cantaron con una pasión que hizo temblar las tribunas rojas del coliseo de los Chiefs. Y minutos antes del inicio, cuando el venezolano Salvador Pérez, leyenda de los Kansas City Royals, apareció en escena para alentar a los fanáticos, los medidores del estadio marcaron 112 decibeles.
No es un dato menor. El Arrowhead Stadium (nombre original del estadio que cambió su denominación para este torneo por una normativa de la FIFA) ostenta el récord Guinness por el rugido más fuerte registrado en un estadio deportivo: 142,2 decibeles. El escenario está acostumbrado al ruido; y por una noche, esa potencia sonora no fue patrimonio del fútbol americano. Fue también de Ecuador.
Con 18,5 millones de habitantes y en su quinta participación mundialista, la “Tri” volvió a sentirse en casa. Del otro lado, Curazao, una isla de apenas 185.000 habitantes y debutante absoluto en una Copa del Mundo, también vivía su propia fiesta. Eran muchos menos, pero las camisetas azules se hacían ver.
Sin embargo, el corazón del Medio Oeste estadounidense habló con acento ecuatoriano. Y durante varias horas, Kansas City se tiñó de amarillo.