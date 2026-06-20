Qué hicieron los hinchas de Ecuador para intentar quebrar el récord Guinness del Kansas City Stadium

La ilusión había viajado miles de kilómetros. "Vengo desde Houston. Hice 14 horas en auto para poder estar en este partido que es importantísimo para nuestro seleccionado", contó José Sánchez, que llegó acompañado por su hijo y dos amigos. Braian Vera, que vive en Miami y trabaja como agente de marketing, tampoco ocultaba sus expectativas. "Este tiene que ser nuestro Mundial. La gente está muy ilusionada y, pese a que no nos fue bien en el debut, tengo fe de que podamos clasificarnos. Después son partidos mano a mano. Confío en el equipo", aseguró.