Diario de viaje: nuestro hotel tranquilo se transformó en la casa de Ecuador

Son esas cosas que tiene una Copa del Mundo. Lo extraordinario aparece donde menos se lo espera. Un hotel que por las noches recupera su silencio y que para nosotros ya se había convertido en una rutina, de pronto cobra vida y adquiere otra energía. Y uno entiende que los Mundiales no se viven solamente en los estadios o en los centros de entrenamiento. También se juegan en estos lugares anónimos, entre ascensores, recepciones y habitaciones idénticas, en las que durante unas semanas conviven periodistas, empleados, turistas y futbolistas que cargan sobre sus espaldas las ilusiones de todo un país.