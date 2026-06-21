Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

Alerta amarilla por vientos y Zonda

El organismo meteorológico también mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta, Jujuy y el sudoeste de San Juan. En estas zonas cordilleranas se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, generando dificultades para la circulación debido a la baja visibilidad.