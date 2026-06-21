Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo
El SMN mantiene alertas naranja y amarilla por vientos fuertes, viento Zonda y nevadas para este domingo 21 de junio. Conocé qué provincias serán afectadas y cuáles son las recomendaciones ante estos fenómenos meteorológicos.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por fuertes vientos, viento Zonda y nevadas en ocho provincias argentinas para este domingo 21 de junio.
- El fenómeno incluye ráfagas de viento de hasta 110 km/h en zonas cordilleranas del noroeste, viento Zonda con baja humedad y nevadas de hasta 20 centímetros en Neuquén.
- Se advierte sobre una reducción de visibilidad y complicaciones viales, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles riesgos para la población.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes vientos, viento Zonda y nevadas que afectarán este domingo 21 de junio a distintas regiones del país. En total, ocho provincias estarán bajo advertencia por fenómenos que, en algunos casos, podrían representar un riesgo para la población y generar complicaciones en la circulación.
Las condiciones más severas se concentrarán en sectores cordilleranos y precordilleranos, donde se esperan ráfagas intensas, disminución de la visibilidad y, en algunas zonas, importantes acumulaciones de nieve.
Qué provincias están bajo alerta este domingo
El SMN mantiene una alerta naranja por vientos para sectores del oeste de Catamarca, el centro de Salta, el oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan.
En las áreas de alta montaña se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 110 kilómetros por hora, reduciendo considerablemente la visibilidad.
A esto se suma una alerta naranja por viento Zonda para el norte de San Juan, el centro de La Rioja, el centro de Catamarca, el oeste de Tucumán y una zona del centro de Salta.
Según el organismo, este fenómeno podría desarrollarse con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora, acompañadas por ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora. Además, podría provocar un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y una marcada reducción de la visibilidad.
Alerta amarilla por vientos y Zonda
El organismo meteorológico también mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta, Jujuy y el sudoeste de San Juan. En estas zonas cordilleranas se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, generando dificultades para la circulación debido a la baja visibilidad.
En tanto, la alerta amarilla por viento Zonda alcanza al norte de Mendoza, sectores de San Juan y una zona del centro de Jujuy. Para estas regiones se pronostican velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, además del incremento de la temperatura, ambiente seco y polvo en suspensión.
El oeste de Neuquén, bajo alerta por nevadas
Además de los fuertes vientos, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Neuquén. En esa región se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros, aunque de manera puntual podrían registrarse valores superiores. El organismo también advirtió que no se descarta la presencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.