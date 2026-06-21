“El Mundial nos hace felices, pero no cambia la realidad”; la reflexión de Pablo Alabarces sobre el fútbol y la sociedad

Por eso cuestiona otra de las imágenes más repetidas alrededor del fútbol argentino: la idea de que el país entero vive permanentemente obsesionado por la Selección. “Las marcas que hacen publicidades dicen que somos 47 millones de locos que solo pensamos en una cosa. Esto es, sociológicamente, falso. Falso porque por un lado hay un porcentaje de la población a la cual el fútbol no le va ni le viene. Es un porcentaje cada vez menor. Ha ido disminuyendo. Porque el fútbol ha crecido en su capacidad de captar públicos, pero hay un porcentaje al que no le importa. También existe un grupo muy pequeño que vive exclusivamente para el fútbol. La mayoría se va sumando de a poco”, explica.