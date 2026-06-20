Política

Polémica por el proyecto de violencia digital: Vargas Aignasse defendió la iniciativa tras las críticas de La Libertad Avanza

El legislador oficialista aclaró que el proyecto no se aprobó y que excluye explícitamente a los funcionarios públicos. Desde el bloque libertario denuncian intentos de censura.

TRAS LA POLÉMICA. Vargas Aignasse defendió el proyecto de violencia digital.
TRAS LA POLÉMICA. Vargas Aignasse defendió el proyecto de violencia digital.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Vargas Aignasse defendió en Tucumán su proyecto de violencia digital ante acusaciones de censura de La Libertad Avanza, aclarando que busca proteger a ciudadanos.
  • LLA rechazó la propuesta por considerarla una mordaza para proteger políticos. Sin embargo, el dictamen excluye a funcionarios y preserva la crítica y el trabajo periodístico.
  • El debate define el límite entre libertad de expresión y regulación de difamaciones en redes. Su avance legislativo sentará un precedente clave para el derecho digital local.
Resumen generado con IA

La polémica en torno a una iniciativa parlamentaria destinada a regular la violencia digital en la provincia sumó un nuevo capítulo tras los cuestionamientos realizados por La Libertad Avanza (LLA). Ante las críticas que acusaban al proyecto de buscar limitar la libertad de expresión para proteger al poder político, el legislador provincial del oficialismo, Gerónimo Vargas Aignasse, emitió un comunicado en el que defendió el espíritu de la propuesta y aseguró: "Defendemos la libertad de expresión, no la de la mentira".

Los libertarios habían salido al cruce del expediente argumentando que se trataba de una herramienta que otorgaría privilegios a la dirigencia y funcionaría como un mecanismo de censura encubierta en redes sociales. Ante este escenario, Vargas Aignasse consideró legítimo el debate, pero tildó de ilegítimo que se le atribuyan alcances que no posee o que se presente como una decisión institucional consumada lo que todavía es un proceso legislativo en trámite.

La Libertad Avanza rechazó un proyecto de Vargas Aignasse y alertó sobre un posible avance contra la libertad de expresión

La Libertad Avanza rechazó un proyecto de Vargas Aignasse y alertó sobre un posible avance contra la libertad de expresión

En primer lugar, el parlamentario aclaró que en la provincia no existe ninguna ley aprobada sobre la materia. Indicó que la propuesta se encuentra bajo análisis parlamentario en las comisiones correspondientes y calificó de llamativo que algunos sectores -en referencia a la oposición libertaria- exhiban como una decisión de la Legislatura una propuesta que jamás fue tratada por el pleno del cuerpo.  "Desde la emisión del dictamen de comisión, la Legislatura celebró dos sesiones ordinarias sin que la iniciativa fuera incorporada al orden del día ni sometida a consideración de los legisladores", puntualizó Vargas Aignasse.

El punto más tenso de la discusión radica en quiénes serían los beneficiarios de la normativa. Frente a las acusaciones de LLA respecto de un blindaje a la clase política, el legislador oficialista reveló que el dictamen emitido por la comisión incorporó expresamente la exclusión de funcionarios electos y cargos jerárquicos del Estado.  De esta manera, figuras como el gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales, ministros y secretarios no podrán invocar esta herramienta legal en caso de ser aprobada. "La crítica política está protegida. La opinión está protegida. La actividad periodística está protegida", enfatizó el autor del comunicado.

"Ninguna reforma va a generar trabajo si la economía no crece", advirtió Vargas Aignasse

Ninguna reforma va a generar trabajo si la economía no crece, advirtió Vargas Aignasse

Según los argumentos de Vargas Aignasse, el verdadero objetivo del marco normativo en discusión es proteger a los ciudadanos comunes que son víctimas de campañas de difamación, injurias, hostigamiento digital o publicaciones falsas capaces de destruir reputaciones en pocas horas. "Defender la libertad de expresión no implica aceptar la impunidad de la mentira", cerró.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánGerónimo Vargas AignassePartido JusticialistaVargas AignasseLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Lo más popular
Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga
1

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán
2

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región
3

Quién fue Ramón Leoni Pinto, el historiador que pensó Tucumán desde la región

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas
4

Episodios con disparos en Tucumán: no se venden más armas

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas
5

Tragedia en Leales: chocó un auto contra una rastra cañera y murieron cuatro personas

Ranking notas premium
Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City
1

Tres campeones del mundo comieron un asado preparado por una familia tucumana en Kansas City

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
2

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
3

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
4

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura
5

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Más Noticias
Villarruel redobló sus críticas al Gobierno: No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni

Villarruel redobló sus críticas al Gobierno: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

Día de la Bandera: en Rosario, Milei reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal”

Día de la Bandera: en Rosario, Milei reivindicó a Belgrano como el “primer intelectual liberal”

Acto por el Día de la Bandera: reviví el discurso de Javier Milei en Rosario

Acto por el Día de la Bandera: reviví el discurso de Javier Milei en Rosario

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Archivo y posible arreglo: qué novedades hay en los expedientes por tiroteos en Tucumán

Una mesa de expertos analiza la viabilidad de un plan de bicisendas para San Miguel de Tucumán

Una mesa de expertos analiza la viabilidad de un plan de bicisendas para San Miguel de Tucumán

Día de la Bandera: Milei, Villarruel y Adorni coincidirán en Rosario

Día de la Bandera: Milei, Villarruel y Adorni coincidirán en Rosario

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Surgen nuevos vínculos políticos en el secuestro de 470 kilos de droga

Quedó habilitado el paso por el puente del río Chirimayo

Quedó habilitado el paso por el puente del río Chirimayo

Comentarios