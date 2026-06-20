Polémica por el proyecto de violencia digital: Vargas Aignasse defendió la iniciativa tras las críticas de La Libertad Avanza

En primer lugar, el parlamentario aclaró que en la provincia no existe ninguna ley aprobada sobre la materia. Indicó que la propuesta se encuentra bajo análisis parlamentario en las comisiones correspondientes y calificó de llamativo que algunos sectores -en referencia a la oposición libertaria- exhiban como una decisión de la Legislatura una propuesta que jamás fue tratada por el pleno del cuerpo. "Desde la emisión del dictamen de comisión, la Legislatura celebró dos sesiones ordinarias sin que la iniciativa fuera incorporada al orden del día ni sometida a consideración de los legisladores", puntualizó Vargas Aignasse.