A sus 41 años, Anne Hathaway anunció que está embarazada por tercera vez

Resumen para apurados
- La actriz Anne Hathaway anunció este viernes en su cuenta de Instagram que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman.
- La revelación se hizo mediante un video donde muestra su avanzado estado, tras rumores previos en eventos y habiendo tenido ya dos hijos en común con Shulman.
- Este embarazo coincide con un gran momento laboral para la ganadora del Oscar, quien tiene programados múltiples estrenos de alto perfil cinematográfico para 2026.
Viéndose plena como hace años, en un momento de éxito personal, Anne Hathaway acaba de sorprender a sus seguidores y al mundo entero al anunciar que está esperando su tercer hijo. A sus 43 años, la ganadora del Oscar y protagonista de éxitos como “El diablo viste a la moda” usó su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia con sus 41 millones de seguidores.
Los últimos meses fueron agitados para Hathaway. Por lo que resta del año, 2026 lo será sin dudas. Algunas voces que no lograron trascender demasiado habían empezado a hablar de un posible embarazo durante la rueda de prensa que hizo junto a Emily Blunt y Meryl Streep. Pero ella decidió confirmar la feliz noticia recién este viernes. Aunque Hathaway no confirmó cuánto lleva de embarazo, su vientre parece prominente, por lo que no se estaría transitando su primer trimestre.
El tierno video de Anne Hathaway para anunciar su embarazo
“Baby, I’m yours”, escribió Hathaway como descripción del video. En un juego de doble sentido, la artista se entregó a los brazos de su bebé que aún no llegó pero para el que ya está 100% receptiva. En el video, la actriz apareció con un amplio camisón blanco largo, cruzando los brazos sobre su vientre. La holgadez de la prenda no dejaba ver nada. En cuanto llegó al centro de la toma vertical, Hathaway se descubrió la panza para dejar ver lo avanzado de su embarazo.
Post Instagram
En apenas una hora la actriz alcanzó casi un millón de “me gusta” y 30.000 comentarios. La modelo Gigi Hadid fue una de las primeras en comentar y llenar de corazones la publicación. Otras figuras como la diseñadora de modas Donatella Versace; la protagonista de “Emily en París”, Lily Collins; y su compañera de “Ocean’s eight”, Mindy Kaling, también aparecieron para dejar sus felicitaciones.
Anne Hathaway espera su tercer hijo
La familia de Hathaway sigue agrandándose. Este bebé será el tercer hijo de la actriz junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman, con quien lleva 14 años de matrimonio. La pareja comparte la crianza de sus dos primeros hijos, ambos varones.
En 2016 nació Jonathan, el niño mayor. En 2019 llegó el segundo hijo, Jack. Hathaway habló abiertamente de los desafíos de la maternidad y las presiones a las que se enfrentan las mujeres respecto a la recuperación física, la paciencia y el respeto por los tiempos naturales del cuerpo.
La noticia llega en un momento de arduo trabajo y producción de Hathaway. La cartelera de 2026 estuvo –y continuará– plagada de pelícuals con la participación de la artista. En abril se lanzó “Mother Mary”, un drama musical de suspenso psicológico dirigido por David Lowey. En mayo, volvió a la pantalla “El diablo viste a la moda” con su secuela. Para el 17 de julio está prgramado el estreno de “La Odisea”, una película épica de acción dirigida por Christopher Nolan y basada en la obra de Homero.
Los últimos dos estrenos llegarán en agosto y octubre. Primero, “The end of oak street”, una sci-fi coprotagonizada con Ewan McGregor. Luego, “Verity”, un thriller psicológico en el que compartirá elenco con Dakota Johnson y Josh Hartnett.