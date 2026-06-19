EconomíaDolar hoy

El dólar oficial alcanzó su valor más alto en cinco meses: cómo cerró cada tipo de cambio este viernes

El tipo de cambio volvió a avanzar por cuarta jornada consecutiva y acumuló una semana de tensión cambiaria. El blue, el MEP y el CCL también mostraron movimientos, con fuertes variaciones en el cierre de junio.

DÓLAR. La cotización minorista anotó una nueva suba de $10, mientras que el blue retrocedio.
DÓLAR. La cotización minorista anotó una nueva suba de $10, mientras que el "blue" retrocedio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial minorista subió este viernes a $1.480 en Argentina, su máximo en cinco meses, tras una semana de fuerte tensión cambiaria y alzas consecutivas en el mercado.
  • Con un aumento mensual del 3,5% en junio, la suba oficial estuvo acompañada por alzas en los dólares financieros CCL y MEP, mientras que el dólar informal o blue cedió a $1.480.
  • La marcada volatilidad al cierre de junio anticipa una presión persistente sobre el esquema cambiario, lo que desafía la estrategia del Banco Central para contener la brecha.
Resumen generado con IA

El mercado de cambios terminó una semana con algunos sobresaltos en la cotización del dólar. El tipo de cambio oficial aumentó por cuarta jornada consecutiva, subió $10 y en las pantallas del Banco Nación (BNA) finalizó a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, su máximo valor en cinco meses. En el transcurso de junio, el dólar minorista acumula un ascenso de $50, equivalente a un 3,5%.

En una sesión mayorista con U$S408,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de $10 o 0,7%, a $1.461. En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $33.

En las cotizaciones financieras, el dólar MEP anotó una variación de 0,72% para terminar a $1.478 para la venta. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió casi un 2% y alcanzó los $1.542,51 para la venta.

¿Bajó? A cuánto cerró el dólar "blue" este viernes 

Tras haber alcanzado el jueves su valor más alto desde fines de enero, el dólar “blue” bajó cinco unidades para finalizar la semana a $1.480 para la venta y a $1.460 para la compra. En lo que va de junio, el mercado informal acumula una suba de $40, equivalente a un incremento del 3,1%.

Temas El DólarTucumánLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial y el blue volvieron a subir: cómo cerraron este miércoles

El dólar oficial y el "blue" volvieron a subir: cómo cerraron este miércoles

Tras el feriado, el dólar oficial subió a $1.455 y el blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero

Tras el feriado, el dólar oficial subió a $1.455 y el blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero

Dólar hoy: el oficial cerró la semana sin cambios y el blue avanzó $10

Dólar hoy: el oficial cerró la semana sin cambios y el "blue" avanzó $10

El dólar oficial anotó una nueva suba: a cuánto se vendió este jueves

El dólar oficial anotó una nueva suba: a cuánto se vendió este jueves

Lo más popular
¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?
1

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?
2

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
3

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu
4

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales
5

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
5

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Más Noticias
Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Disparos en Barrio Sur: “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, dijo un testigo

Disparos en Barrio Sur: “Si entraba al bar, hubiese sido una tragedia”, dijo un testigo

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Comentarios