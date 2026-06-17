Café Literario y Cultural del Virla: escritores y poetas de todo el país se reunirán en Tucumán

Resumen para apurados
- Escritores nacionales se reunirán el sábado 27 de junio a las 19 en el Centro Virla de Tucumán para celebrar su Café Literario y presentar la obra de Jorge Monteleone.
- Este ciclo cultural, coordinado por Guillermo Siles desde 2014, cumple una década reuniendo a autores, investigadores y lectores en torno a la poesía y la narrativa argentina.
- El evento consolida al Virla como un polo de intercambio cultural clave en el NOA, promoviendo la producción literaria regional y el debate sobre la poesía contemporánea.
El Café Literario y Cultural del Virla celebrará una nueva edición el sábado 27 de junio a las 19, con la participación de destacados escritores, poetas, investigadores y editores de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires. Además, se presentará el libro Poemas italianos, de Jorge Monteleone.
La literatura volverá a ocupar un lugar central en Tucumán con una nueva edición del Café Literario y Cultural del Virla, un espacio de encuentro que desde hace más de una década reúne a autores, investigadores y lectores en torno a la poesía, la narrativa y el pensamiento contemporáneo.
La actividad se realizará el sábado 27 de junio, a las 19, y contará con la participación de reconocidas figuras de la literatura argentina. Durante la jornada también se presentará el libro Poemas italianos, del poeta y crítico Jorge Monteleone, con comentarios a cargo del doctor en Letras Guillermo Siles.
La presentación estará a cargo de Enzo Santillán, mientras que la coordinación general será responsabilidad de Guillermo Siles, impulsor del ciclo desde 2014.
Quiénes participan del Café Literario y Cultural del Virla
El encuentro reunirá a cinco destacados autores provenientes de distintas provincias argentinas:
Julieta Mariel Ruiz (Tucumán)
Aníbal Costilla (Santiago del Estero)
Enrique Traverso (Catamarca)
Graciela Batticuore (Buenos Aires)
Pablo Romero (Tucumán)
Cada uno compartirá parte de su producción literaria y dialogará con el público acerca de sus procesos creativos y de la actualidad de la poesía y la narrativa argentina.
Julieta Ruiz: poesía, territorio y compromiso social
Nacida en Tucumán, Julieta Mariel Ruiz es licenciada en Trabajo Social, investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán y activista por la defensa del agua y los territorios. Su trabajo poético dialoga con las problemáticas ambientales y sociales, y en 2025 fue seleccionada como poeta residente del Festival Internacional de Poesía de Rosario (FIP Rosario).
Aníbal Costilla, una de las voces destacadas de la poesía del norte
Desde Santiago del Estero llegará Aníbal Costilla, docente, escritor y editor que obtuvo el Primer Premio Nacional de Poesía Inédita "Enrique Banchs" en 2022.
Entre sus obras se encuentran Esto parece eterno, La urdimbre del miedo, El paraíso podría esperar, la novela Combi y sus publicaciones más recientes: Las semillas (2025) y el fanzine Antología Poesía Federal VI.
Forma parte de los colectivos Poesía Circular y Poetas del Norte Entero, espacios fundamentales para la difusión de la literatura regional.
Enrique Traverso y Graciela Batticuore, entre la poesía, la narrativa y el ensayo
El escritor catamarqueño Enrique Traverso ha desarrollado una extensa obra que abarca poesía, cuentos, crónicas y ensayos. Entre sus libros se destacan Entre pajaritos de maíz y luces de neón, Pulsando el crepúsculo con una sola yema y Cuentos reunidos. Además coordina talleres literarios y dirige los sellos editoriales Cerro Negro y Maíz Rojo.
Por su parte, Graciela Batticuore es una de las principales investigadoras y ensayistas argentinas. Investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, publicó los poemarios Cuaderno de espera, Sol de enero, La noche, El fin de la noche y Una (2026), además de las novelas Música materna, Marea y La caracola.
En 2024 recibió el Diploma al Mérito Konex en Ensayo Literario y actualmente dirige la colección editorial Lector&s, de Ampersand.
Pablo Romero presentará su obra más reciente
También participará el poeta tucumano Pablo Romero, autor de Los días de Babel, Palabras tectónicas, La jaula del hambre y Otro no es tu nombre (2026).
Romero desarrolló una importante labor como traductor de poesía eslava y obtuvo el Premio Festival Poesía Ya! 2023, otorgado por el Centro Cultural Kirchner. Su obra fue traducida a varios idiomas y actualmente codirige Aguacero Ediciones.
Presentarán "Poemas italianos", de Jorge Monteleone
Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de Poemas italianos, la más reciente obra de Jorge Monteleone, reconocido poeta, crítico literario y docente de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Monteleone es autor de numerosos ensayos sobre poesía argentina, compiló las antologías 200 años de poesía argentina y La Argentina como narración, y dirigió entre 2015 y 2018 el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires.
La presentación estará a cargo del doctor en Letras Guillermo Siles, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, director de la Maestría en Escritura Creativa y autor de los libros de poesía El sabor de la fruta y El cauce y la costumbre.
Un espacio consolidado para la literatura argentina
Desde su creación en 2014, el Café Literario y Cultural del Virla se consolidó como uno de los principales espacios de difusión de la literatura en Tucumán. A lo largo de estos años reunió a escritores, investigadores, docentes y lectores de todo el país, promoviendo el intercambio cultural y el fortalecimiento de la producción literaria regional.
La edición del sábado 27 de junio, a las 19 horas, volverá a convertir al Virla en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la poesía, la narrativa y el pensamiento contemporáneo.