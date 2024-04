El Café Literario del Virla arranca su décimo año y Guillermo Siles revela los secretos de esta persistencia

Es cierto, no es sencillo. Se requiere disciplina, compromiso y amor por lo que haces junto a los otros. Es apasionante sumergirse en esta experiencia poética, reunirse, compartir, ser parte de una singular comunidad: "la república de los poetas". Además, recibimos el constante apoyo de artistas y amigos que nos honran con su generosa participación. El Café Literario existe desde la década de 1980. En 2014, cuando Mercedes Leal asume como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, me ofrece coordinar el ciclo para responder al pedido del secretario de Extensión Universitaria, Marcelo Mirkin, de que alguien de Filo se hiciera cargo de las actividades del café. Se trata de un proyecto colectivo que no podría sostenerse si no estuviéramos dentro de una institución como la universidad pública, que tiene la decisión política de fomentar las actividades de extensión.