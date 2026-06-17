LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
2

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026
3

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia
4

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia
5

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
2

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
3

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
4

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto
5

Los concejales sesionarán el jueves y la incógnita pasa por la suba del boleto

Más Noticias
Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Austria se hizo fuerte y venció a Jordania en el grupo de Argentina

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

“Leo” no se detiene: los récords que puede romper Messi después de su triplete contra Argelia

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

En la UNT esperan un nuevo calendario para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario para elegir rector

Comentarios