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Atlético Tucumán convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria: todo lo que hay que saber

El encuentro institucional se llevará a cabo este miércoles desde las 19 en el complejo José Salmoiraghi.

Atlético Tucumán convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria: todo lo que hay que saber
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán convocó a sus socios a la Asamblea General Ordinaria este miércoles 17 de junio en el complejo Salmoiraghi para tratar el balance y la memoria del club.
  • Para ingresar, los socios activos y vitalicios deben presentar DNI o carnet. Además, para tener voz y voto en el debate se exige un mínimo de dos años de antigüedad.
  • Esta asamblea representa un hito clave para la transparencia y democracia de Atlético Tucumán, sentando las bases para su crecimiento y gestión institucional en 2026.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán vivirá este miércoles 17 de junio una jornada institucional clave. La comisión directiva convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria 2026, una instancia fundamental para la vida democrática y el crecimiento de la institución de 25 de Mayo y Chile.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Deportivo José César Salmoiraghi (ubicado en Ruta 301, Km 0,2). El primer llamado está fijado para las 19, por lo que desde el club recomendaron a los asistentes concurrir con la debida antelación para agilizar los controles en los accesos.

Durante el acto institucional se tratará el siguiente Orden del Día:

- Lectura y consideración del acta anterior.

- Consideración del Inventario, Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2026.

- Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

- Designación de dos asociados para firmar el acta.

Requisitos obligatorios para ingresar

Para poder formar parte de la asamblea, la institución remarcó una serie de condiciones indispensables que los socios deberán cumplir al momento de presentarse en el predio:

- Categorías habilitadas: Socios Activos (mayores de 14 años) y Vitalicios.

- Acreditación de identidad: Presentar de forma obligatoria el DNI y/o el carnet de socio (ya sea en su formato físico o digital a través de la Oficina Virtual).

- Voz y voto: Para tener derecho a emitir el sufragio y opinar en el debate, se exige un mínimo de dos años de antigüedad ininterrumpida en la institución.

Por último, se informó que debido a las tareas logísticas y de organización que demanda el evento, la Oficina de Socios permanecerá cerrada durante el miércoles. La atención habitual al público se retomará el jueves 18 de junio, en el turno tarde, a partir de las 14.

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