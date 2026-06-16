El "3" que salía de memoria: el legado imborrable del "Percha" Bulacio en Atlético Tucumán

Y agregó: "Fue muy querido y respetado por la tribuna. Cuando la voz del estadio lo nombraba por los altavoces, siempre se lo aplaudía. De hecho, en los diez años que estuvo en Atlético le trajeron varios "3", pero con el único que perdió el puesto fue con Osvaldo Cristófanelli en el Nacional de 1976. Bulacio jugó los Nacionales del 73, 74 y 75. En el 76 no sumó partidos pero integró el plantel, y luego volvió a adueñarse del puesto para jugar en el 78, 79, 80 y algunos encuentros del 81. Ya en 1982, como se acostumbraba en esa época cuando el jugador era veterano, se le dio el pase libre en reconocimiento a su enorme trayectoria", analizó.