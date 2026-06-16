El "3" que salía de memoria: el legado imborrable del "Percha" Bulacio en Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- El club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de José "Percha" Bulacio, histórico lateral que marcó una época dorada en la institución durante la década de 1970.
- Bulacio disputó 311 partidos entre 1972 y 1981, siendo el cuarto jugador con más presencias. Integró planteles históricos que lograron el tricampeonato de la Liga Tucumana.
- Su partida genera profunda tristeza en los hinchas decanos, quienes lo recuerdan como un símbolo de entrega y un referente imborrable de la historia grande del club.
Atlético Tucumán está de luto. Falleció José Félix “Percha” Bulacio, uno de los futbolistas más representativos de la historia del club y dueño del lateral izquierdo "decano" durante buena parte de la década del 70.
Bulacio vistió la camiseta celeste y blanca entre 1972 y 1981, un período que coincidió con algunas de las etapas más importantes de Atlético en el fútbol argentino. Disputó 311 partidos oficiales y ocupa el cuarto lugar en la tabla histórica de presencias de la institución, una marca que refleja tanto su vigencia como su importancia dentro de aquellos equipos.
Su historia en Atlético comenzó en 1972, cuando integró el plantel que se consagró campeón de la Liga Tucumana y consiguió la clasificación al Nacional de 1973, torneo que marcó el debut del club en la Primera División del fútbol argentino. A partir de allí, fue protagonista de una década inolvidable para el "Decano".
Formó parte del recordado equipo campeón invicto tucumano de 1975, que alcanzó los cuartos de final del Campeonato Nacional y compartió plantel con figuras como Julio Ricardo Villa, Juan Francisco Castro y Francisco Ruiz. También integró los equipos que conquistaron el tricampeonato de la Liga Tucumana entre 1977 y 1979.
Ese último año sería además uno de los más importantes de la historia del club. Bulacio fue parte del plantel que alcanzó las semifinales del Nacional de 1979 tras eliminar a Instituto de Córdoba, en una campaña que todavía ocupa un lugar privilegiado en la memoria de los hinchas.
El recuerdo de Silvio Nava
Silvio Nava, historiador del "Decano" recordó a Bulacio en una entrevista en exclusiva con LA GACETA. “Fue un jugador completito, sumamente cumplidor; de esos tipos que sabías que si le tocaba marcar a uno difícil, lo bloqueaba, y además pasaba al ataque. En esa época, a los marcadores de punta no se les exigía un físico muy grande; el 'Percha' no era un tipo muy alto, pero sí rápido, con buen desborde y muy buena marca. Era un jugador que nunca bajaba de los seis puntos", hizo memoria Nava.
Y agregó: "Fue muy querido y respetado por la tribuna. Cuando la voz del estadio lo nombraba por los altavoces, siempre se lo aplaudía. De hecho, en los diez años que estuvo en Atlético le trajeron varios "3", pero con el único que perdió el puesto fue con Osvaldo Cristófanelli en el Nacional de 1976. Bulacio jugó los Nacionales del 73, 74 y 75. En el 76 no sumó partidos pero integró el plantel, y luego volvió a adueñarse del puesto para jugar en el 78, 79, 80 y algunos encuentros del 81. Ya en 1982, como se acostumbraba en esa época cuando el jugador era veterano, se le dio el pase libre en reconocimiento a su enorme trayectoria", analizó.
Por último, apeló a sus recuerdos más personales. "Tengo los mejores recuerdos de mi infancia de haberlo visto jugar. En aquellos tiempos las formaciones variaban muy poquito de año a año, y en el caso de Atlético, nombrarlo a él por la izquierda de la defensa era algo que salía de memoria. No por nada está ahí arriba junto al 'Bebé' (Guillermo) Acosta, el 'Negro' (Francisco) Ruiz y el 'Pulga' (Luis Miguel) Rodríguez como el cuarto futbolista con más presencias en la historia del club”.
La despedida del club
A través de sus redes sociales, Atlético Tucumán despidió a uno de sus históricos referentes.
“Su entrega en cada partido y su compromiso con Atlético lo convirtieron en un ejemplo para generaciones de hinchas. Tu nombre quedó grabado para siempre entre los grandes de Atlético Tucumán”, expresó la institución en un comunicado.
La noticia generó una profunda tristeza entre socios e hinchas que lo recuerdan como una de las figuras emblemáticas de una época dorada para el club. Con su fallecimiento se marcha un protagonista central de la historia "decana", pero su legado permanece intacto en cada una de las páginas más importantes que escribió Atlético durante los años 70.