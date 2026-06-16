Jaldo: "A la oposición le vamos a responder en las urnas"

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo respondió en Tucumán a las críticas del líder de LLA, Lisandro Catalán, afirmando que dirimirán sus diferencias políticas en las urnas en mayo de 2027.
- Catalán cuestionó la gestión de Jaldo y su supuesta campaña anticipada. En tanto, el mandatario evitó la confrontación directa y admitió la falta de diálogo con Manzur y Cisneros.
- Este cruce anticipa una fuerte polarización entre el PJ y La Libertad Avanza en Tucumán, marcando el inicio de una temprana disputa por el control de la provincia hacia 2027.
El gobernador Osvaldo Jaldo (Partido Justicialista) se expresó respecto a las críticas que lanzó el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, quien le reclamó que se dedique a gestionar la Provincia y deje de hablar de fórmulas electorales para 2027. Si bien evitó confrontar, el mandatario fue claro: “A la oposición le vamos a responder en el mes de mayo, cuando el pueblo de Tucumán, a través de las urnas, se pueda expresar”.
Las expresiones del titular del Poder Ejecutivo (PE) se vertieron luego de los actos que se llevaron a cabo por los 85 años del Instituto Superior de Policía. Al ser consultado sobre las expresiones de Catalán durante un acto en Concepción, Jaldo no esquivó la pregunta pero prefirió no ir al choque. “Falta mucho para el 27, no quisiera responder. Estamos trabajando mucho en nuestro espacio, sabemos dónde vamos, lo que queremos y no descuidamos la cuestión institucional”, remarcó.
El directivo de YPF había dicho en Concepción, ante unos 3.000 seguidores, que mayo de 2027 sería un punto de partida para LLA. “Ahí vamos a arrancarle el poder a la mafia política de Tucumán, no para ganar poder sino para reconstruir una provincia histórica y devolverle la grandeza que alguna vez tuvo”, dijo. Y sobre Jaldo, había hecho alusión a que en un encuentro con legisladores en El Cadillal el mandatario hizo saber su intención de repetir fórmula con Miguel Acevedo en 2027. “Que se dedique a gestionar y a resolver los problemas de los tucumanos”, dijo.
Manzur y Cisneros
En rueda de prensa, Jaldo fue consultado sobre otras cuestiones internas del PJ, principalmente sobre su relación con el senador Juan Manzur y el diputado Carlos Cisneros. “Es muy bueno que el senador Manzur camine la provincia, que empiece a trabajar; me parece muy bien. Creo que eso suma. No estoy conversando con él por el momento, no tengo diálogo. Pero todo lo que podamos hacer los tucumanos por los tucumanos, bienvenido sea”, declaró.
El legislador nacional bancario, en tanto, había lanzado cuestionamientos hacia el gabinete de ministros de Jaldo. En ese sentido, el titular del PE remarcó que es el gobernador quien designa y evalúa a los ministros, y que si están con él ahora es porque vienen desempeñándose acorde a lo esperado. “Desde afuera todo el mundo puede opinar y todas las opiniones son válidas”, agregó el gobernador.
En cuanto a su relación con el diputado, Jaldo dijo: “con él no tengo absolutamente nada en contra. Hemos compartido varias elecciones, varias reuniones; no tengo absolutamente nada en contra. La decisión que él tome es exclusivamente de él. Nosotros seguimos adelante y que se sume quien se tenga que sumar. Y si alguien se queda en el camino, no va a ser la primera vez que el Partido Justicialista vaya a las urnas con muchos compañeros que se anotaron en otros espacios políticos”, declaró, sin cerrar las puertas pero dejando en claro que dependerá de las decisiones que tome el diputado.
Seguridad reforzada
En rueda de prensa, el gobernador también destacó el fortalecimiento que le dio a la Policía desde que llegó a la Casa de Gobierno. “Hemos dotado (a la Policía) de equipamiento y de tecnología, pero también la hemos dotado de un profesionalismo con diferentes capacitaciones tanto a nivel provincial, nacional, y algunas de ellas a nivel internacional”, dijo.
Además de abordar cuestiones políticas, el titular de la Casa de Gobierno ahondó respecto a los resultados que están obteniendo en materia de seguridad y vinculó la baja de los delitos y homicidios con el fortalecimiento de las políticas implementadas en la provincia y el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad.
“Producto de ello son los indicadores que tenemos. Ustedes han visto los medios nacionales, que a nivel nacional, los delitos y los homicidios han bajado en la Argentina, y cuando bajan los delitos y los homicidios, es la sumatoria de la ecuación que da en los 24 distritos de la República Argentina”, señaló. En ese sentido ponderó la tarea de la Policía y el trabajo que realizan los uniformados con el Operativo Lapacho, en la frontera norte.
No obstante, Jaldo reconoció que aún existen desafíos pendientes. “Ahora, si ustedes me preguntan, claro que falta mucho. En materia de seguridad, se puede hacer mucho, se pueden hacer muchos esfuerzos, pero siempre quedan cosas por hacer”, expuso el tranqueño.
Pago de aguinaldo
El mandatario también se refirió al pago del medio aguinaldo representa un alivio para las familias tucumanas y una inyección de recursos que contribuirá a fortalecer el consumo y la actividad económica. “Este aguinaldo lo van a cobrar prácticamente en su totalidad. A diferencia del sueldo, que muchas veces tiene descuentos vinculados a créditos personales o tarjetas, aquí solo se aplican los aportes establecidos por ley”, indicó. A su vez, destacó que esos dineros se volcarán luego en el circuito comercial y productivo de la provincia.