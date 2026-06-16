Jaldo: "A la oposición le vamos a responder en las urnas"

En cuanto a su relación con el diputado, Jaldo dijo: “con él no tengo absolutamente nada en contra. Hemos compartido varias elecciones, varias reuniones; no tengo absolutamente nada en contra. La decisión que él tome es exclusivamente de él. Nosotros seguimos adelante y que se sume quien se tenga que sumar. Y si alguien se queda en el camino, no va a ser la primera vez que el Partido Justicialista vaya a las urnas con muchos compañeros que se anotaron en otros espacios políticos”, declaró, sin cerrar las puertas pero dejando en claro que dependerá de las decisiones que tome el diputado.