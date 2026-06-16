Jaldo en el 85° aniversario de la Escuela de Policía: "Tucumán ocupa el tercer lugar en reducción de homicidios del país"

Seguridad y resultados

El mandatario vinculó la reducción de delitos y homicidios con el fortalecimiento de las políticas de seguridad implementadas desde octubre de 2023. "Tucumán ocupa el tercer lugar en el aporte a la disminución de los índices de homicidio, con nuestra policía y el 'Operativo Lapacho' que cubre la frontera norte", señaló, aunque reconoció que "falta mucho" y que en materia de seguridad "siempre quedan cosas por hacer".