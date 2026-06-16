Política

Jaldo en el 85° aniversario de la Escuela de Policía: "Tucumán ocupa el tercer lugar en reducción de homicidios del país"

El gobernador vinculó ese resultado con el "Operativo Lapacho" y el fortalecimiento de las políticas de seguridad desde octubre de 2023.

EN EL ACTO. Jaldo y Chahla estuvieron juntos. COMUNICACIÓN PÚBLICA
EN EL ACTO. Jaldo y Chahla estuvieron juntos. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán es la tercera provincia con mayor reducción de homicidios, al presidir este martes el 85° aniversario de la Escuela de Policía.
  • Atribuyó el logro al Operativo Lapacho e inversiones desde 2023. Además, destacó la histórica ampliación del sistema carcelario con nuevas obras en Benjamín Paz y Las Talitas.
  • Aunque admitió que aún queda por hacer, la gestión apunta a consolidar la baja delictiva mediante la profesionalización policial y la finalización de la infraestructura penal.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes de la ceremonia por el 85° aniversario del Instituto de Enseñanza Superior de Policía "General José F. de San Martín", donde además se concretó el ascenso ad honorem de suboficiales cadetes del tercer año de formación, una distinción que reconoce el desempeño académico, la disciplina y los valores demostrados durante su trayectoria.

De la celebración participaron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri; los ministros Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Susana Montaldo (Educación); el jefe y subjefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; la senadora Beatriz Ávila, y representantes de las policías de Catamarca y La Rioja, entre otras autoridades provinciales, municipales y nacionales.

En su discurso, Jaldo subrayó el rol estratégico del instituto en la formación de los futuros cuadros de la fuerza. "Hoy estamos reunidos con toda la familia policial de Tucumán, conmemorando 85 años del Instituto de Enseñanza Superior General José de San Martín, que es donde entran como cadetes y salen recibidos como oficiales de Tucumán", afirmó.

Seguridad y resultados

El mandatario vinculó la reducción de delitos y homicidios con el fortalecimiento de las políticas de seguridad implementadas desde octubre de 2023. "Tucumán ocupa el tercer lugar en el aporte a la disminución de los índices de homicidio, con nuestra policía y el 'Operativo Lapacho' que cubre la frontera norte", señaló, aunque reconoció que "falta mucho" y que en materia de seguridad "siempre quedan cosas por hacer".

El mandatario también destacó la inversión en equipamiento, tecnología y capacitaciones a nivel provincial, nacional e internacional realizadas durante su gestión.

Infraestructura penitenciaria

El gobernador enumeró las obras encaradas para ampliar la capacidad del sistema carcelario provincial. Mencionó la habilitación del servicio penitenciario de Benjamín Paz, con 1.600 plazas; una unidad para mujeres en Delfín Gallo, con 220 plazas; y la alcaidía en construcción en Las Talitas, que sumará otras 250 plazas. "Después de 100 años se hicieron estas cárceles", remarcó.

Temas Osvaldo JaldoPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
1

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana
2

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes
3

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán
4

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
5

Argentina vs Argelia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
1

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
2

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
3

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

El Gobierno avanza con el nombramiento de jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

El Gobierno avanza con el nombramiento de jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

La Legislatura abordará el jueves la reforma judicial y cambios para docentes

La Legislatura abordará el jueves la reforma judicial y cambios para docentes

Comentarios