Jaldo en el 85° aniversario de la Escuela de Policía: "Tucumán ocupa el tercer lugar en reducción de homicidios del país"

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo destacó que Tucumán es la tercera provincia con mayor reducción de homicidios, al presidir este martes el 85° aniversario de la Escuela de Policía.
- Atribuyó el logro al Operativo Lapacho e inversiones desde 2023. Además, destacó la histórica ampliación del sistema carcelario con nuevas obras en Benjamín Paz y Las Talitas.
- Aunque admitió que aún queda por hacer, la gestión apunta a consolidar la baja delictiva mediante la profesionalización policial y la finalización de la infraestructura penal.
El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes de la ceremonia por el 85° aniversario del Instituto de Enseñanza Superior de Policía "General José F. de San Martín", donde además se concretó el ascenso ad honorem de suboficiales cadetes del tercer año de formación, una distinción que reconoce el desempeño académico, la disciplina y los valores demostrados durante su trayectoria.
De la celebración participaron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri; los ministros Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Susana Montaldo (Educación); el jefe y subjefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; la senadora Beatriz Ávila, y representantes de las policías de Catamarca y La Rioja, entre otras autoridades provinciales, municipales y nacionales.
En su discurso, Jaldo subrayó el rol estratégico del instituto en la formación de los futuros cuadros de la fuerza. "Hoy estamos reunidos con toda la familia policial de Tucumán, conmemorando 85 años del Instituto de Enseñanza Superior General José de San Martín, que es donde entran como cadetes y salen recibidos como oficiales de Tucumán", afirmó.
Seguridad y resultados
El mandatario vinculó la reducción de delitos y homicidios con el fortalecimiento de las políticas de seguridad implementadas desde octubre de 2023. "Tucumán ocupa el tercer lugar en el aporte a la disminución de los índices de homicidio, con nuestra policía y el 'Operativo Lapacho' que cubre la frontera norte", señaló, aunque reconoció que "falta mucho" y que en materia de seguridad "siempre quedan cosas por hacer".
El mandatario también destacó la inversión en equipamiento, tecnología y capacitaciones a nivel provincial, nacional e internacional realizadas durante su gestión.
Infraestructura penitenciaria
El gobernador enumeró las obras encaradas para ampliar la capacidad del sistema carcelario provincial. Mencionó la habilitación del servicio penitenciario de Benjamín Paz, con 1.600 plazas; una unidad para mujeres en Delfín Gallo, con 220 plazas; y la alcaidía en construcción en Las Talitas, que sumará otras 250 plazas. "Después de 100 años se hicieron estas cárceles", remarcó.