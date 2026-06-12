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Pro League: hora, TV y todo lo que hay que saber sobre el duelo de Las Leonas ante China

El seleccionado femenino de hockey arranca este sábado su última travesía europea en Bélgica. Con la tucumana Victoria Sauze entre las convocadas, las dirigidas por Fernando Ferrara inician la recta final de la preparación de cara al Mundial de agosto.

ILUSIÓN. Las Leonas arrancan la última ventana de la Pro League, una desafiante gira por Bélgica e Inglaterra que culminará con con la concentración previa al Mundial en agosto.
ILUSIÓN. Las Leonas arrancan la última ventana de la Pro League, una desafiante gira por Bélgica e Inglaterra que culminará con con la concentración previa al Mundial en agosto.
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Las Leonas enfrentarán a China este sábado en Bélgica por la FIH Pro League, buscando iniciar con éxito la última etapa de preparación para el Mundial de agosto.
  • Con la tucumana Victoria Sauze convocada, el DT Fernando Ferrara rotará al plantel durante ocho partidos en Europa para definir el equipo que competirá en la Copa del Mundo.
  • Esta gira europea de alta exigencia determinará la puesta a punto de Argentina para el Mundial de Bélgica y Países Bajos, su principal objetivo de la temporada en agosto.
Resumen generado con IA

Las Leonas saben que es el momento de acelerar a fondo. Este sábado, desde las 8, el seleccionado femenino de hockey enfrentará a China con una misión que no admite distracciones: el arranque de la última ventana de la FIH Pro League. Serán 16 días de pura adrenalina, con un bloque de ocho partidos de alto voltaje repartidos entre las sedes de Wavre (Bélgica) y Londres (Inglaterra).

Para las dirigidas por Fernando Ferrara, esta incursión europea no es un mero trámite ni una serie de amistosos de lujo. El plantel se someterá a una rotación constante y a una exigencia táctica rigurosa que servirá para medir a las jugadoras que formarán parte del Mundial de agosto. Dentro de la delegación nacional que asumirá este exigente desafío se destaca la presencia de la tucumana Victoria Sauze, pieza clave en la estructura ofensiva del equipo argentino.

El debut oficial en esta exigente gira internacional será en el Belfius Hockey Arena de la ciudad de Wavre.

En nuestro país, el partido se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de ESPN 2 y por plataformas online. Sin respiro, el domingo 14 también desde las 8, el seleccionado nacional chocará ante el conjunto local, Bélgica.

Una vez que se baje el telón de esta extenuante travesía europea el domingo 28 de junio, luego de desafiantes duelos ante España e Inglaterra, el seleccionado encauzará su energía hacia la Copa del Mundo de Bélgica y Países Bajos, del 15 al 30 de agosto.

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