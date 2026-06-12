Pro League: hora, TV y todo lo que hay que saber sobre el duelo de Las Leonas ante China

Para las dirigidas por Fernando Ferrara, esta incursión europea no es un mero trámite ni una serie de amistosos de lujo. El plantel se someterá a una rotación constante y a una exigencia táctica rigurosa que servirá para medir a las jugadoras que formarán parte del Mundial de agosto. Dentro de la delegación nacional que asumirá este exigente desafío se destaca la presencia de la tucumana Victoria Sauze, pieza clave en la estructura ofensiva del equipo argentino.