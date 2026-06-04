Violencia en las aulas: un alumno de 17 años le fracturó la mandíbula a su profesor en Tandil

El incidente estalló el lunes a las 11 de la mañana. Según testigos, dos adolescentes iniciaron una riña que incluyó el lanzamiento de una silla. Valdez intervino para restablecer el orden, pero en el forcejeo, un teléfono celular cayó al suelo y se rompió. “Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se escucha decir al docente en las imágenes. Acto seguido, y sin previo aviso, el alumno de 17 años le propinó un golpe de puño que lo desplomó.