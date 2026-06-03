Crece la tensión en la TV Pública: denuncian congelamiento salarial y posible impacto en la cobertura del Mundial

Los trabajadores de la TV Pública volvieron a encender las alarmas sobre la situación de los medios estatales. Los sindicatos que representan a los empleados del canal convocaron a una conferencia de prensa para este jueves 4 de junio frente a la sede de la emisora y advirtieron que el conflicto podría impactar en la cobertura del Mundial 2026 si no hay respuestas de las autoridades.