Crece la tensión en la TV Pública: denuncian congelamiento salarial y posible impacto en la cobertura del Mundial
Los sindicatos convocaron a una conferencia de prensa frente al canal y alertaron sobre posibles medidas de fuerza. Denuncian congelamiento salarial, precarización laboral y una reducción del rol de los medios públicos en las transmisiones deportivas.
Resumen para apurados
- Gremios de la TV Pública en Buenos Aires convocaron a una protesta este jueves por congelamiento salarial de dos años y el recorte en la cobertura del Mundial 2026.
- Los trabajadores denuncian dos años sin mejoras salariales y el desvío de transmisiones del Mundial a privados, limitando al canal estatal a retransmitir solo partidos clave.
- El conflicto amenaza la programación del Mundial 2026 y pone en riesgo el rol histórico de los medios públicos argentinos en la difusión de eventos masivos y gratuitos.
Los trabajadores de la TV Pública volvieron a encender las alarmas sobre la situación de los medios estatales. Los sindicatos que representan a los empleados del canal convocaron a una conferencia de prensa para este jueves 4 de junio frente a la sede de la emisora y advirtieron que el conflicto podría impactar en la cobertura del Mundial 2026 si no hay respuestas de las autoridades.
La convocatoria fue realizada por los gremios SatSaid, SiPreBA/Fatpren, APJ y Salco, que denuncian un proceso de vaciamiento de la TV Pública, congelamiento salarial, deterioro de las condiciones laborales y una creciente pérdida de producción propia. Los sindicatos sostienen que los trabajadores acumulan casi dos años sin recomposición salarial y denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
La conferencia de prensa se realizará a las 13:30 frente a las instalaciones del canal, ubicadas sobre Avenida Figueroa Alcorta 2977, en la Ciudad de Buenos Aires.
El reclamo por las transmisiones del Mundial
Uno de los principales puntos del conflicto gira en torno a la cobertura de la Copa del Mundo 2026.
Según denunciaron los gremios, gran parte de las transmisiones vinculadas al torneo quedarían en manos privadas, mientras que la TV Pública limitaría su participación a la retransmisión de los partidos de la Selección Argentina, una semifinal y la final.
Los trabajadores sostienen que esta decisión representa una pérdida de protagonismo para el canal estatal y una reducción de su capacidad histórica para producir contenidos deportivos de alcance masivo.
Además, afirman que la medida implica una transferencia de espacios comerciales y publicitarios asociados al Mundial hacia operadores privados, en detrimento del medio público.
Posibles medidas de fuerza
Las organizaciones sindicales advirtieron que evalúan profundizar las medidas de protesta si no se abre una instancia de negociación.
En ese contexto, señalaron que el conflicto podría afectar la programación especial prevista para la Copa del Mundo, aunque remarcaron que el objetivo central es obtener respuestas sobre la situación laboral y salarial de los trabajadores.
"El Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años", expresaron desde los gremios al anunciar la convocatoria.
Denuncias de vaciamiento y deterioro de los medios públicos
Los sindicatos también cuestionan la política aplicada sobre los medios estatales durante los últimos meses.
Según sostienen, existe un proceso de reducción de funciones, deterioro tecnológico y pérdida de capacidad operativa que afecta tanto a la TV Pública como a otros medios dependientes de Radio y Televisión Argentina (RTA).
Las denuncias sobre vaciamiento y congelamiento salarial ya habían sido planteadas anteriormente por trabajadores del canal, quienes alertaron sobre el impacto que estas medidas tienen sobre la producción de contenidos y el funcionamiento cotidiano de la emisora.
- Entre los principales reclamos aparecen:
- Reapertura de las negociaciones salariales.
- Actualización de los haberes tras casi dos años de congelamiento.
- Mejora de las condiciones laborales y tecnológicas.
- Garantías para la continuidad de la producción propia.
- Mayor participación de la TV Pública en la cobertura del Mundial 2026.
Los gremios consideran que la situación actual pone en riesgo el rol histórico de los medios públicos en la difusión de contenidos informativos, culturales y deportivos de acceso gratuito para toda la población.
Expectativa por la respuesta oficial
Hasta el momento no hubo una respuesta pública de las autoridades de RTA sobre los planteos realizados por las organizaciones sindicales.
Mientras tanto, los trabajadores buscarán visibilizar el conflicto mediante la conferencia de prensa de este jueves y no descartan nuevas acciones gremiales si no se producen avances en las negociaciones.
El desarrollo del conflicto será seguido de cerca debido a la proximidad de la Copa del Mundo y al papel que históricamente desempeñó la TV Pública en la transmisión de los principales eventos deportivos de interés nacional.