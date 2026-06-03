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No la tires: para qué sirve el agua de cocción de las papas y cómo aprovecharla en casa

Después de hervir papas, muchas personas desechan el agua de cocción sin saber que puede tener diversos usos en el hogar.

El agua de las papas hervidas puede ayudarte en la limpieza y el cuidado del hogar
El agua de las papas hervidas puede ayudarte en la limpieza y el cuidado del hogar
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los hogares pueden reutilizar el agua de cocción de las papas sin sal para tareas de limpieza y jardinería, aprovechando sus nutrientes y evitando el desperdicio de agua.
  • Al hervir papas se liberan minerales y almidón. Si se cocina sin sal, este líquido frío puede usarse como fertilizante natural para plantas y limpiador doméstico.
  • Esta práctica fomenta el consumo responsable y la reducción de residuos, ofreciendo una alternativa económica frente a fertilizantes y productos de limpieza industriales.
Resumen generado con IA

Después de hervir papas, muchas personas descartan el agua de cocción sin pensarlo dos veces. Sin embargo, ese líquido conserva parte de los minerales y almidones que se liberan durante el proceso, por lo que puede convertirse en un recurso útil para diferentes tareas del hogar.

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Desde el cuidado de plantas hasta la limpieza de superficies, reutilizar el agua de las papas permite reducir desperdicios y aprovechar al máximo los recursos disponibles en la cocina.

Cómo usar el agua de las papas para regar plantas

Uno de los usos más populares de este líquido está relacionado con la jardinería. Durante la cocción, minerales como el potasio, el fósforo y el magnesio pasan al agua, aportando nutrientes que pueden beneficiar el suelo y favorecer el crecimiento de algunas plantas.

Para utilizarla correctamente, es importante que las papas hayan sido hervidas sin sal. El exceso de sodio puede resultar perjudicial para las raíces y afectar el desarrollo de las especies vegetales.

Una vez que el agua se enfría por completo, puede emplearse para el riego de macetas, jardines o huertas. Generalmente, se recomienda aplicarla un par de veces por semana para complementar los nutrientes del suelo.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

  • Favorece el crecimiento de hojas y tallos.
  • Aporta minerales esenciales.
  • Puede estimular la floración.
  • Contribuye a la actividad biológica del suelo.
  • Ayuda a reducir el uso de fertilizantes industriales.
  • Promueve un aprovechamiento más eficiente de los recursos domésticos.
  • Limpieza de vidrios y superficies de cristal
  • Cuidado de manos y cabello
  • Mantenimiento de las cañerías
  • Ingrediente para masas y panificados
  • Complemento para el cuidado de jardines

Antes de reutilizar el agua de cocción de las papas, es fundamental asegurarse de que no contenga sal. Cumpliendo esa condición, este líquido puede convertirse en una alternativa económica y versátil para distintas tareas domésticas, evitando que un recurso potencialmente útil termine directamente por el desagüe.

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