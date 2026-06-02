Argelia en el Mundial 2026: así llega el primer rival de Argentina tras 12 años de ausencia

Orden europeo: la era de Vladimir Petković

Para este regreso, la federación apostó por la experiencia de Vladimir Petković. El DT bosnio de 62 años llegó en febrero de 2024 para reemplazar a Djamel Belmadi tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones. A Petković lo respalda un currículum de élite: llevó a Suiza a los octavos de Rusia 2018 y a los cuartos de la Euro 2020. Aunque su inicio tuvo el traspié de una caída frente a Guinea, logró enderezar la nave y consolidar un equipo que mezcla orden táctico con el talento innato de sus figuras.