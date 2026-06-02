Argelia en el Mundial 2026: así llega el primer rival de Argentina tras 12 años de ausencia
Tras una eliminatoria casi perfecta, el seleccionado africano apuesta por el orden europeo y su poderío ofensivo para superar la fase inicial. Conocé el fixture, las claves del equipo y cómo planean frenar a los campeones del mundo en Kansas.
Resumen para apurados
- La selección de Argelia jugará contra Argentina el 16 de junio en Kansas en su debut en el Mundial 2026, marcando su regreso al torneo tras 12 años de ausencia.
- Dirigidos por Vladimir Petković, clasificaron líderes en la eliminatoria con el goleador Mohamed Amoura y sumaron al arquero Luca Zidane para aportar solvencia y mística.
- El seleccionado busca pasar de ronda y emular el histórico papel de Marruecos en 2022, midiendo su nivel defensivo ante Argentina y Austria en un grupo de alta exigencia.
Argelia vio de lo que fue capaz Marruecos con aquel histórico cuarto puesto en Qatar 2022. Ahora, en este Mundial 2026, los norteafricanos intentarán emular a sus vecinos y dar el golpe en un Grupo J que comparten con Argentina, Jordania y Austria. Tras 12 años de ausencia, el objetivo es claro: superar la fase inicial, ya sea dando la sorpresa o colándose como uno de los mejores terceros.
Clasificó sin mayores sobresaltos
La selección de Argelia selló su pasaje tras una campaña en las Eliminatorias casi sin fisuras. Terminó líder del Grupo G con ocho victorias en 10 partidos, sacando una luz de ventaja importante sobre sus perseguidores, Uganda y Mozambique. El artífice goleador de este proceso fue Mohamed Amoura (Wolsfburgo), quien se despachó con 10 tantos, una cifra que lo desmarcó totalmente del resto de los artilleros de su zona.
Aunque el equipo mostró dudas en la última Copa Africana, los amistosos de la fecha FIFA de marzo -con una goleada a Guatemala y un empate con Uruguay- elevaron la vara de la ilusión.
Un debut soñado y la revancha de 2014
Argelia tiene una historia mundialista con capítulos de oro. Su debut en 1982 es inolvidable: venció 2-1 a la poderosa Alemania Federal, siendo el primer triunfo de un africano sobre un europeo en ,undiales. Sin embargo, quedó fuera por el polémico "arreglo" entre alemanes y austríacos. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y llevó al tiempo suplementario a la Alemania que luego sería campeona.
Orden europeo: la era de Vladimir Petković
Para este regreso, la federación apostó por la experiencia de Vladimir Petković. El DT bosnio de 62 años llegó en febrero de 2024 para reemplazar a Djamel Belmadi tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones. A Petković lo respalda un currículum de élite: llevó a Suiza a los octavos de Rusia 2018 y a los cuartos de la Euro 2020. Aunque su inicio tuvo el traspié de una caída frente a Guinea, logró enderezar la nave y consolidar un equipo que mezcla orden táctico con el talento innato de sus figuras.
El laboratorio táctico: equilibrar el talento
Argelia dispone de jugadores con un rol importante en las principales ligas de Europa, y el desafío de Petković es alinear ese talento individual en un plan colectivo efectivo.
El esquema: aunque el DT es un "viejo zorro" que ha usado línea de tres, en Argelia encontró mejor recepción con el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Estos dibujos le permiten presionar rápido y generar superioridad numérica en ataque.
La asignatura pendiente: el equipo ha sido criticado por momentos por ser lento en la transición y quedar expuesto a los contragolpes por las bandas. El equilibrio defensivo será la clave para no sufrir con potencias como Argentina.
Mahrez lidera la camada
A los 34 años, Riyad Mahrez sigue siendo el alma y el factor X de este equipo. El ex Manchester City, hoy en el fútbol saudí, busca su revancha tras perderse dos ediciones mundialistas. Aunque su ritmo ha mermado, su pierna izquierda sigue siendo mágica para crear juego y definir partidos.
Pero Argelia no es sólo Mahrez. Petković cuenta con una ofensiva de lujo con nombres como Mohamed Amoura (Wolfsburgo) y Amine Gouiri (Marsella), además de la irrupción del joven Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), listo para ser la revelación.
El hijo de un campeón custodia el arco
Una de las grandes novedades es la presencia de Luca Zidane. El arquero del Granada, hijo del legendario Zinedine Zidane, eligió representar al país de sus ancestros. Su decisión fue recibida con euforia en Argelia, aportando no sólo seguridad bajo los tres palos, sino un impacto mediático y anímico fundamental para el grupo.
Fixture completo - Grupo J
Argelia debutará en el Mundial 2026 frente a Argentina en Kansas el martes 16 de junio desde las 10. Luego, enfrentará a Jordania en un duelo en el que será clave obtener una victoria para sus aspiraciones, el lunes 22 de junio desde las 12 en San Francisco. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Austria, rival directo que enfrentará el sábado 27 de junio desde las 23 nuevamente en Kansas.
Lista de convocados
Arqueros: Luca Zidane (Granada, ESP), Oussama Benbot (USM Alger, ALG), Melvin Mastil (Stade Nyonnais, SUI) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine, ARG).
Defensores: Rafik Belghali (Hellas Verona, ITA), Samir Chergui (Red Star, FRA), Rayan Aït-Nouri (Manchester City, ING), Jaouen Hadjam (Young Boys, SUI), Aïssa Mandi (Lille, FRA), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund, ALE), Zineddine Belaïd (JS Kabylie, ALG), Achref Abada (USM Alger, ALG) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis, TUN).
Mediocampistas: Nabil Bentaleb (Lille, FRA), Hicham Boudaoui (Niza, FRA), Houssem Aouar (Al-Ittihad, ARA), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt, ALE), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen, ALE), Yacine Titraoui (Charleroi, BEL) y Ramiz Zerrouki (Twente, PBJ).
Delanteros: Mohamed Amoura (Wolfsburg, ALE), Nadhir Benbouali (Gyor, HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail, QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone, ITA), Amine Gouiri (Marsella, FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord, PBJ) y Riyad Mahrez (Al-Ahli, ARA).